الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

وزيرا الخارجية الأوكراني والأمريكي يجتمعان في واشنطن لتوقيع ميثاق شراكة جديدة

جانب من اللقاء
جانب من اللقاء

يعقد وزير الخارجية الأوكراني، دميترو كوليبا، ونظيره الأمريكي، أنتوني بلينكين، اجتماعًا للجنة الشراكة الاستراتيجية في واشنطن الأربعاء المقبل، حيث سيتم التوقيع على ميثاق شراكة استراتيجية جديد بين أوكرانيا والولايات المتحدة.

جاء ذلك في تصريحٍ لوزير الخارجية الأوكراني، خلال مؤتمر صحفي عبر الإنترنت اليوم الخميس، بحسب وكالة أنباء "أوكرينفورم" الأوكرانية.

وقال "كوليبا": "في العاشر من نوفمبر، سأعقد اجتماعًا في واشنطن مع وزير الخارجية الأمريكي، أنتوني بلينكين، للجنة الشراكة الاستراتيجية الأوكرانية الأمريكية، وسنوقع على ميثاق جديد للشراكة الاستراتيجية".

وأكد الوزير الأوكراني، أن اللجنة ستستأنف عملها بعد انقطاع بضع سنوات لتصبح محركًا لتنمية الشراكة بين البلدين، مشددًا على أن "الدبلوماسية الأوكرانية تعمل بشكل منهجي على تطوير إنجازات زيارة الرئيس الأوكراني، للولايات المتحدة في سبتمبر، حيث وقعت بلادنا 20 وثيقة مفيدة للطرفين في مجالات الاقتصاد والأمن والطاقة".

وأكد أن ميثاق الشراكة الاستراتيجية الجديد سيكون وثيقة عملية تتناول التحديات المشتركة التي تواجه أوكرانيا والولايات المتحدة، وتعزز الوحدة في مواجهة العدوان الروسي، وتطلق مجالات جديدة في العلاقات الثنائية.

وقال كوليبا إن "استعداد واشنطن لمرحلة جديدة من الشراكة الاستراتيجية يظهر الثقة في أوكرانيا، أحد الشركاء الرئيسيين للولايات المتحدة في أوروبا".

وأوضح أن جدول أعمال الاجتماع سيشمل دفاعات أوكرانيا في مواجهة روسيا، والتنمية الاقتصادية، وتعزيز أمن الطاقة في البلاد، وجذب الاستثمار الأمريكي، ومكافحة التهديدات الإلكترونية وتغير المناخ بشكل مشترك، ودعم التحولات الداخلية في أوكرانيا.

وأشار "كوليبا"، إلى كثافة الاتصالات غير المسبوقة هذا العام بين كييف وواشنطن، وهو ما يتضح خلال محادثات الرئيس الأوكراني "فولوديمير زيلينسكي"، مع الرئيس الأمريكي جو بايدن، ووزير الخارجية أنتوني بلينكين، على هامش مؤتمر تغير المناخ "كوب 26" المنعقد حاليًا في جلاسكو باسكتلندا.

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وائل لطفي

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