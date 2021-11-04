حملة لتحقيق الانضباط المروري وملاحقة سائقى التوك توك المخالفين بشوارع الغربية

نظمت إدارة مرور الغربية، حملة لضبط مركبات التوك توك، المخالفة بالشوارع الرئيسية بمدينة طنطا،وإحكام السيطرة والانضباط المروري وردع المخالفين من قائدى تلك المركبات.

تلقي اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، اليوم الخميس، إخطارا من العميد وائل حمودة مدير إدارة مرور الغربية، يفيد بشن حملة موسعة لضبط مركبات التوك توك المخالفة بمدينة طنطا، وتم ضبط 27 مركبة مخالفة والتحفظ عليها.

تم تحرير المحاضر اللازمة للمخالفين، واتخاذ الإجراءات القانونية، وإخطار النيابة العامة لاتخاذ الإجراءات القانونية نحو تلك المخالفات وأصحابها.

وكان مدير أمن الغربية قد وجه باستمرار وتكثيف الحملات المرورية لتحقيق الانضباط، وتطبيق قانون ولوائح المرور على قائدى السيارات، وضبط المخالفين منهم، وكذلك مركبات التوك توك، وذلك فى إطار تنفيذا إستراتيجية الوزارة بتكثيف الحملات المرورية على كافة الطرق والميادين لتسيير الحركة المرورية وتحقيق الإنضباط المرورى، والحد من وقوع الحوادث على الطرق.

يذكر أن هناك تشديدات مستمرة وتوجيهات من محافظ الغربية، بضرورة العمل على تحقيق الانضباط المروري وإحكام السيطرة المرورية، وضبط كافة المخالفات المتعلقة بمركبات التوك توك والدراجات النارية والبخارية ، على مستوى جميع مراكز ومدن المحافظة، لتحقيق السيولة المرورية وردع المخالفين.

دشنت الحكومة “منصة مصر الرقمية” لإتاحة العديد من الخدمات الحكومية للمواطنين إلكترونيا بشكل مركزي في إطار خطة الدولة للتحول الرقمي ورقمنة الخدمات المقدمة للمواطنين.

وتقدم المنصة عدة خدمات رئيسية أبرزها رخص السيارات سواء للمركبات أو الأشخاص، من خلال تبويب “مركباتي” والذي يتيح مجموعة من الخدمات المتعلقة برخص السيارات ومنها: (تظلم على مخالفة رخص مركبة، تجديد رخصة مركبة، إصدار بدل تالف رخصة مركبة، إصدار بدل فاقد رخصة مركبة، سداد المخالفات، تحرير توثيق عقد بيع مركبة، تحرير توكيل بيع مركبة، تحرير توكيل إدارة مركبة، التأكد من صحة بيانات مركبة، استعلام عن مخالفات رخصة مركبة، سداد مخالفات مركبة لمالك آخر).

ومن خلال تبويب “رخصي” يمكن الحصول على خدمات خاصة بالتعاملات على السيارات ومنها: (استعلام عن مخالفة رخصة القيادة، تظلم على مخالفات رخص القيادة، سداد مخالفات رخص القيادة، إصدار بدل تالف رخصة قيادة، إصدار بدل فاقد رخصة قيادة، سداد مخالفات رخص القيادة لمالك آخر).