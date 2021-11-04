كوريا الجنوبية: واشنطن لا تزال ملتزمة بتعهدها بتوفير مظلة نووية لسول

قالت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الخميس، إن الولايات المتحدة لا تزال ملتزمة بتعهدها بتوفير مظلة نووية للبلاد، وذلك وسط تقارير تفيد بأن واشنطن تدرس تغيير سياستها للحد من استخدامها للأسلحة النووية.

وذكر المتحدث باسم الوزارة الكورية بو سونج - تشان، في بيان أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية، أن كوريا الجنوبية والولايات المتحدة تتواصلان عن كثب وتتشاوران بشأن مختلف القضايا الأمنية، وفيما يتعلق بمراجعة الوضع النووي، يتبادل الجانب الأمريكي المعلومات ذات الصلة معنا بشكل كاف، مؤكدا أنه لا يوجد تغيير في التزام الولايات المتحدة بتوفير المظلة النووية.

وتعد المظلة النووية جزءا من التزام واشنطن المعلن، بتعبئة مجموعة من القدرات العسكرية مثل الأسلحة النووية والتقليدية للدفاع عن حلفائها الآسيويين.

ومن جانب آخر، ذكر المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية العقيد كيم جون-راك، أنه لم يتم رصد حركات غير عادية للجيش الكوري الشمالي حتى الآن، في الوقت الذي من المقرر فيه انتهاء التدريبات العسكرية السنوية للقوات الكورية الجنوبية، والتدريبات الجوية المشتركة بين كوريا الجنوبية والولايات المتحدة في 5 نوفمبر الجاري.

وأضاف المتحدث باسم هيئة الأركان المشتركة لكوريا الجنوبية، أن الجيش الكوري الجنوبي يراقب عن كثب التحركات الكورية الشمالية، بالتعاون الوثيق بين سلطات المخابرات الكورية الجنوبية والأمريكية ويحافظ على وضع الاستعداد العسكري القوي.

وعلى صعيد آخر، عقدت نائبة وزير الحد من التسلح والأمن الدولي في الولايات المتحدة الأمريكية بوني جينكينز، ونائب وزير خارجية كوريا الجنوبية للشؤون المتعددة الأطراف والشؤون العالمية هام سانج ووك، مشاورات ثنائية رفيعة المستوى بشأن نزع السلاح وعدم الانتشار في واشنطن.

وجاء في بيان للخارجية الأمريكية، أن هذه المشاورات عقدت لأول مرة في ظل إدارة الرئيس الحالي جو بايدن ونائبته كمالا هاريس، وكانت متابعة للقمة التي انعقدت في مايو 2021 بين الولايات المتحدة وكوريا الجنوبية، و أعاد الزعيمان تأكيد رغبتهما في تعزيز التعاون عبر مجموعة واسعة من القضايا، بما في ذلك منع الانتشار والأمن العالمي ، والاستخدام المدني للطاقة النووية.