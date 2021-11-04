القبض على نصاب استولى على أموال المواطنين بزعم توظيفها بمصر القديمة

تمكن رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، في ضبط أحد الأشخاص لقيامه بالنصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بدعوى توظيفها، وحرر محضر بالواقعة.

وفى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية، لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين، فقد أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، قيام (عضو مجلس إدارة شركة إستيراد وتصدير "له معلومات جنائية" - مقيم بمحافظة القاهرة)، بممارسة نشاط إجرامي تخصص في النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم باستثمارها فى مجال الاستثمار العقاري مقابل أرباح شهرية، وعدم التزامه بتسديد الأرباح وتهربه من سداد أصول المبالغ المالية المستولى عليها.

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبطه حال تواجده بدائرة قسم شرطة مصر القديمة وبمواجهته اعترف بنشاطه الإجرامي، وتم الاستدلال على أحد المجنى عليهم وباستدعائه تعرف على المتهم واتهمه بالنصب عليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.