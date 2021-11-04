الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

اقتصاد

تدريب 1300 طالب في الصيف بمختلف التخصصات

«طلعت مصطفى» تؤهل طلاب الجامعات لسوق العمل (فيديو وصور)

جريدة الدستور

تواصل مجموعة طلعت مصطفى دورها التنموي والاضطلاع بمسئوليتها المجتمعية من خلال  توفير التدريب العملي لطلاب الجامعات في فصل الصيف من كل عام بمشروعات المجموعة المختلفة.

وقال مصطفى عبدربه، مدير التدريب بمجموعة طلعت مصطفى، إنه تم تدريب أكثر من 1300 طالب وطالبة من مختلف الجامعات، مشيرًا إلى أن المجموعة توفر تدريبًا سنويًا للطلاب، ولكن هذا العام ضاعفت فرص التدريب والتخصصات المختلفة لزيادة استفادة الطلاب.

من جانبها قالت منال عبدالرءوف، الرئيس التنفيذي لمؤسسة "إيوت" لشباب مصر، إن أهم ما يميز التدريب بمجموعة طلعت مصطفى عن غيرها من الشركات المثيلة، هي حرص المجموعة على تطوير مشروعاتها وإضافة تخصصات جديدة تخدم الطلبة، مشيرة في هذا الصدد إلى إنشاء المجموعة مدن ذكية، مما يمنح الطلاب خبرة في إنشاء هذا الجيل الجديد من المدن.

ويهدف تدريب طلاب الجامعات بمشروعات طلعت مصطفى لصقل المهارات العلمية والعملية للطلبة لتأهيلهم لسوق العمل، وإكسابهم الخبرات المختلفة في كافة التخصصات، والعمل على سد الفجوة ما بين الدراسة النظرية والحياة العملية.

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