مصادر: بلطجى الفيوم يُعالج فى المستشفى العام تحت حراسة مشددة (خاص)

كشفت مصادر أمنية عن أن المتهم أيمن عبدالمعبود 45 عامًا، والشهير ببلطجي الفيوم، متواجد حاليًا في مستشفي الفيوم العام داخل عنبر السجن تحت حراسة أمنية مشددة، وبه إصابة طلق ناري من اليد ونفذ إلى منطقة الفخذ.

وأضافت المصادر أن حالته مستقرة وفي انتظار تقرير الأطباء، لعرضه على جهات التحقيق.

وكانت نجحت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، في إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي بالفيوم.

وقامت القوات باقتحام منزل البلطجي بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة، قبل أن يتم إصابة أحد منهم، وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجي إطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري.

وعقب تحرير الأسرة، تبين أن البلطجي قام بقتل والدة زوجته، ثم ألقى جثمانها في فناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز، وعثر لدى البلطجي على (سلاح آلي، وبندقية، وعدد من الطلقات النارية).