الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

تايلاند: 68 وفاة وأكثر من 7 آلاف إصابة جديدة بفيروس كورونا

كورونا في تايلاند
كورونا في تايلاند

أعلنت وزارة الصحة التايلاندية، اليوم الخميس، تسجيل 7 آلاف و982 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال الـ24 ساعة الماضية.

ويبلغ بذلك إجمالي حالات الإصابة مليونًا و943 ألفًا و424 حالة.

وسجلت تايلاند 8 آلاف و29 حالة شفاء خلال نفس الفترة.
ونقلت صحيفة "بانكوك بوست" عن الوزارة القول، إنه تم تسجيل 68 حالة وفاة بالفيروس، ليبلغ إجمالي حالات الوفاة 19 ألفًا و462 حالة.

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

من جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية، إن اللقاحات توفر أملًا جديدًا ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد، ويتم الآن تقديم لقاحات «كوفيد-19» في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

يشار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.

كورونا كوفيد اللقاح الصحة تايلاند

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وائل لطفي

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