وزير البترول يكشف استراتيجية مصر للاستخدام الأنظف للطاقة في مؤتمر المناخ

منها الهيدروجين والغاز الطبيعي والطاقة والمتجددة

شارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، بدعوة من وزيرة الطاقة الامريكية جينيفر جرانهولم، ممثلًا لمصر في فعاليات إطلاق المبادرة العالمية للوصول إلى صفر من الانبعاثات الضارة، والتي أطلقتها الولايات المتحدة الأمريكية كمبادرة دولية تقوم على الشراكة مع دول العالم، في إطار جهود الإسراع بالتحول إلى أنظمة الطاقة الخالية من الانبعاثات الكربونية.

يأتي ذلك في إطار فعاليات القمة العالمية للمناخ المنعقدة حاليًا بمدينة جلاسكو، حيث أقيمت فعاليات إطلاق المبادرة في المركز الأمريكي بجلاسكو، بحضور رفيع المستوى ممثلًا في جون كيرى مبعوث الرئيس الأمريكي للمناخ وجينيفر جرانهولم وزيرة الطاقة الأمريكية ولفيف من وزراء الطاقة في عدد من دول العالم.

وشارك المهندس طارق الملا، وزير البترول والثروة المعدنية، في جلسة حوارية أدارتها وزيرة الطاقة الأمريكية، ضمت وزراء البترول والطاقة في نيجيريا وإندونيسيا وأوكرانيا.

وأشار “الملا”، في كلمته خلال الجلسة، إلى أن مصر تتبع استراتيجية طموحة تدعم الانتقال إلى الاستخدام الأنظف للطاقة وخفض الانبعاثات الكربونية كجزء من رؤيتها للتنمية المستدامة "مصر 2030"، وأن هذه الاستراتيجية تتبنى حاليًا تنفيذ ثلاث أولويات في مقدمتها التوسع في استخدام الغاز الطبيعى كوقود انتقالي صديق للبيئة يدعم الانتقال إلى الطاقة النظيفة، وإعداد استراتيجية وطنية للتوسع في استخدام الهيدروجين كوقود نظيف، فضلًا عن تنمية استخدام الطاقة الجديدة والمتجددة والوصول لمزيج مناسب لاستخدام تلك الطاقات خاصة الطاقة الشمسية وطاقة الرياح.

وأوضح أنه جرى العمل منذ عام 2016 على التوسع في استخدامات الغاز الطبيعى في مصر و هو ماتعكسه الزيادة في حجم استهلاكه، والتي وصلت الى 3 اضعاف الاستهلاك منذ عام 2000 ويمثل حاليا 65% من استهلاك الهيدروكربونات مقارنة بنحو 40% فى عام 2000.

ونوه بأن ماتم تنفيذه من خطط طموحة شملت التوسع في توصيل الغاز الطبيعى للمنازل واحلاله محل البوتاجاز بما يصل حاليا الى نحو 12.5 مليون وحدة سكنية تستخدم الغاز الطبيعى في مصر، إلى جانب تحويل أكثر من 400 ألف سيارة لتعمل بالغاز الطبيعي المضغوط والتوسع في استخدام الغاز بمختلف الصناعات وفي محطات توليد الكهرباء، حيث يتم استخدام الغاز الطبيعي حاليًا في نحو 90% من محطات توليد الكهرباء.

وأوضح أن مصر تقوم بإعداد خطة عملية طموحة لاستخدام الهيدروجين باعتباره مصدر وقود منخفض الهيدروكربون وتشمل التركيز على انتاج الهيدروجين الأزرق على المدى القصير والمتوسط وبالتالى انتاج الهيدروجين الاخضر فى النهاية ، كما قامت بتبنى برنامج طموح للطاقة الجديدة والمتجددة يستهدف توليد 42% من الكهرباء بحلول عام 2030 من الطاقة الجديدة والمتجددة.

وبين التحديات الأساسية للتحول لاستخدام الطاقات الأنظف هو الحصول على التمويل وتطبيقات التكنولوجيات اللازمة للاسراع بالتحول إلى مصادر طاقة منخفضة الانبعاثات الكربونية.

وأكد أهمية المبادرة التى اطلقتها الولايات المتحدة الامريكية كعامل رئيسى في التغلب على اثنين من أهم التحديات في هذا الصدد ومعاونة الدول في التحول السريع الى استخدام الطاقات منخفضة الكربون، مشيرًا إلى أن هذه المبادرة التي تحتوى على خارطة طريق واضحة المعالم مهمة للغاية في دعم جهود مصر في بعض المجالات اللازمة للتحول لاستخدام الطاقة منخفضة الانبعاثات خاصة فيما يتعلق باستخدام تطبيقات إزالة الكربون من الغاز المحترق ( CCUS) وتكنولوجيات انتاج ونقل وتخزين الهيدروجين وكذلك الوقود الحيوى مشيرا الى أهمية التعاون مع الولايات المتحدة في تطبيق هذه التكنولوجيات على نطاق واسع بما يسمح بتحقيق اهداف اتفاقية باريس للمناخ ودعم طموح مصر فى مجال تحول الطاقة.

وأكد الملا التزام مصر بمواجهة التغير المناخى ومبادئ قمة المناخ، معربا عن تطلع مصر لنجاح القمة الحالية خاصة وانها تتطلع لاستضافة قمة المناخ المقبلة " Cop27" بالنيابة عن القارة الإفريقية.