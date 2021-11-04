الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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وائل لطفى

تكنولوجيا

بيل جيتس يحذر من الإرهاب البيولوجي ويدعو لإطلاق صناديق للوقاية من الأوبئة

بيل جيتس
بيل جيتس

حذر قطب الأعمال الأمريكي بيل جيتس قائلا إنه يجب على الحكومات أن تستعد لمواجهة الأوبئة وهجمات الجدري الإرهابية في المستقبل من خلال استثمار المليارات في البحث والتطوير.

ووفقا لوكالة الأنباء البريطانية بي إيه ميديا، وجه جيتس التحذير خلال مقابلة لتبادل السياسة مع رئيس اللجنة البرلمانية البريطانية المعنية بشؤون الصحة والرعاية الاجتماعية جيريمي هانت.

كما دعا مؤسس شركة مايكروسوفت إلى تشكيل قوة مهام جديدة لمكافحة الأوبئة تابعة لمنظمة الصحة العالمية بميزانية تبلغ مليارات الدولارات.

وقال جيتس إنه في حين أن البحث قد يكون مكلفا، فإنه يحتمل أن يؤدي أيضا إلى ابتكارات أخرى، مثل القضاء على الأنفلونزا ونزلات البرد.

وأشار إلى أن دولا مثل الولايات المتحدة والمملكة المتحدة يجب أن تنفق "عشرات المليارات" من الدولارات لتمويل البحث.

وقال: "آمل في غضون خمس سنوات، أن أتمكن من إعداد كتاب بعنوان /نحن مستعدون للوباء القادم/، لكن الأمر سوف يتطلب عشرات المليارات من أجل البحث والتطوير - سوف تكون الولايات المتحدة والمملكة المتحدة جزءا من هذا".

ورأى جيتس أن "ألعاب الجراثيم" يمكن أن تشمل الاستعداد لمواجهة أعمال الإرهاب البيولوجي مثل هجمات الجديري على المطارات.

وأشار رابع أغنى رجل في العالم إلى أنه "هناك أوبئة تحدث بشكل طبيعي وأوبئة يسببها الإرهاب البيولوجي يمكن أن تكون أسوأ بكثير مما عشناه اليوم".

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا، ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

الإرهاب الإرهاب البيولوجي أوبئة ألعاب الجراثيم كورونا

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