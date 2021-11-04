غدًا.. عرض مسرحية «خلطبيطة» أحدث عروض مسرح مصر على «MBC مصر»

تعرض قناة "MBC مصر"، غداً الجمعة في تمام الثامنة مساءً أحدث عروض "مسرح مصر"، حيث تعرض المسرحية الكوميدية "خلطبيطة".

مسرحية خلطبيطة

أحداث مسرحية خلطبيطة

مسرحية "خلطبيطة"، تدور أحداثها في أجواء غير تقليدية داخل إحد الفيلات الساحلية حيث يحاول كل شخص من أصحاب الفيلا قضاء وقت خاص مع أصدقائه دون علم باقي أفراد الأسرة مما يسبب الكثير من المشاكل والأزمات ويفجر الكثير من المواقف الكوميدية الضاحكة.

مسرحية خلطبيطة

أبطال مسرحية خلطبيطة

ويشارك في بطولة المسرحية بالإضافة للفنان أشرف عبد الباقي مجموعة كبيرة من نجوم الكوميديا، منهم علي ربيع، ومُصطفى خاطر، ودينا محسن "ويزو"، ومحمد أسامة "أس أس"، وحمدي الميرغني، ومحمد عبد الرحمن، ومحمد انور، وكريم عفيفي، وإسراء عبد الفتاح، وسارة درزاوي، وإبرام سمير، وحامد محمد، ومحمد توب، وبيشوي طاهر، ومن تأليف وإخراج نادر صلاح الدين، وإخراج تليفزيوني سعيد حامد.

موعد عرض مسرحية خلطبيطة

تُعرض مسرحية "خلطبيطة" من عروض "مسرح مصر" على قناة "MBC مصر" الجمعة 5 نوفمبر 2021 الساعة 8:00 مساءً.

من جهة أخرى يستعد النجم أشرف عبد الباقي للمشاركة في فعاليات موسم الرياض الذي انطلق مؤخرا في المملكة العربية السعودية بعرض مسرحي جديد حيث تم الاتفاق بينه وبين المستشار تركي آل شيخ رئيس هيئة الترفيه على تقديم عمل مسرحي جديد على مسرح البوليفارد بجدة.

ويقوم أشرف عبد الباقي حاليا بإختيار نص المسرحية الكوميدية المقرر أن يقدمها للجمهور السعودي نهاية شهر ديسمبر المقبل و يقوم اشرف عبد الباقي بإخراج المسرحية التي سيقوم ببطولتها عدد من شباب فرقته المسرحية التي قدمت مؤخرا مسرحية “جريمة في المعادي - مسرحية كلها غلط”.

يذكر أن أشرف عبد الباقي شارك في موسم رمضان الماضي كضيف شرف في الجزء الثاني من مسلسل الاختيار.

والذى حقق نجاحا كبيرا وقت عرضه على الشاشة وقام ببطولته كريم عبد العزيز وأحمد مكى.