«حار نهارًا لطيف ليلًا».. درجات الحرارة خلال الـ 72 ساعة المقبلة

يبحث العديد من المواطنين عن حالة الطقس خلال الساعات المقبلة، وأعلنت هيئة الأرصاد عن أن هناك حالة من الاستقرار في الأحوال الجوية تعم جميع أنحاء الجمهورية تكون سمتها تكون الشبورة الكثيفة صباحًا حيث تتدني الرؤية الأفقية على الطرق الزراعية والقريبة من المسطحات المائية والمؤدية من وإلى القاهرة.

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس الموافق 4-11-2021، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.

ونصحت هيئة الأرصاد الجوية المواطنين بالالتزام فى ارتداء الملابس الخريفية وعدم التخفيف هذه الفترة.

وفي هذا السياق ترصد "الدستور" درجات الحرارة خلال الأيام المقبلة.

درجات الحرارة الجمعة 5 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 27 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 30 درجة والصغرى 18، وعلى جنوب الصعيد 34 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة السبت 6 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 28 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 33 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 36 درجة والصغرى 21 درجة.

درجات الحرارة الأحد 7 نوفمبر 2021:

على القاهرة والوجه البحرى 29 درجة والصغرى 19، وعلى السواحل الشمالية 26 درجة والصغرى 20، وعلى جنوب سيناء 31 درجة والصغرى 23، وعلى شمال الصعيد 31 درجة والصغرى 19، وعلى جنوب الصعيد 35 درجة والصغرى 21 درجة.