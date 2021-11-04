وزير قطاع الأعمال: تأهيل وتدريب 10 آلاف عامل بمصانع الغزل والنسيج خلال 2022

قال هشام توفيق، وزير قطاع الأعمال العام، إنه سيتم تأهيل وتدريب 10 آلاف فني في مصانع الغزل والنسيج التي يتم تطويرها، خلال العام المقبل 2022.

وأضاف وزير قطاع الأعمال العام، في تصريحات خاصة لـ"الدستور"، أنه تم تدريب 180 مدربًا سيكونوا مسؤولين عن تأهيل وتدريب العمالة من أجل لتواكب التكنولوجيا الجديدة الموجودة في الماكينات الجديدة التي تم تركيبها في المصانع الجديدة.

وأوضح الوزير، أنه سيتم تدريب العمالة خلال العام القادم مع الانتهاء من إنشاء المصانع الجديدة، مشيرًا إلى أن التدريب كان ولا يزال هدف رئيسي لخطة الوزارة في تأهيل العاملين للعمل عبر استخدام التكنولوجيا الجديدة.

وأكد وزير قطاع الأعمال العام، حرص الوزارة على تنمية مهارة العاملين كونهم الجندي الحقيقي لتحقيق الإنتاج وزيادته، موضحًا أن تحفيز وتأهيل العاملين عبر البرنامج يحظي باهتمام كبير.

وأشار وزير قطاع الأعمال العام، إلى أن مركز التدريب موجود في شركة غزل المحلة، حيث تم رصد ميزانية خاصة للتدريب ضمن خطة تطوير صناعة الغزل والنسيج.

ومن الجدير بالذكر أن وزارة قطاع الأعمال العام كانت قد أعلنت مؤخرا أنه في إطار تنفيذ خطة تطوير شركات القطن والغزل والنسيج التابعة لوزارة قطاع الأعمال العام، انطلق البرنامج التدريبي في مركز تدريب العاملين بشركة مصر للغزل والنسيج بالمحلة الكبرى، وذلك بعد الانتهاء من تطويره وتحديثه بشكل شامل.