ضبط كميات كبيرة من الزيت التمويني والسكر قبل ترويجها بالسوق السوداء بأسيوط

تمكن ضباط مباحث التموين بمحافظة أسيوط ، بالتنسيق مع مديرية التموين بمحافظة أسيوط من ضبط 50 قضية تموينية من بينها زيت تمويني مدعم وكميات من السكر التموينى المدعم قبل ترويجها بالسوق السوداء وتحرير محاضر تموينية متنوعة، وذلك خلال حملة اليوم الواحد التي نظمتها المحافظة بالتنسيق مع الجهات الرقابية المختلفة بقرى ومراكز المحافظة.

كان الدكتور علي المصيلحي وزير التموين، قد وجه الحملات التموينية بالتنسيق مع مديريات الصحة والطب البيطري، والبيئة، والأمن الصناعي بشن حملات تموينية على المخابز، ومحلات السوبر ماركت، ومحلات الجزارة لمتابعة سير المخابز.

"التموين" وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية

كان الدكتور أحمد كمال، المتحدث الرسمي باسم وزارة التموين والتجارة الداخلية، كشف عن أن الوزارة وضعت خطة عمل شاملة لضبط الأسعار وتوفير السلع الأساسية للمواطنين بأسعار مناسبة خلال على مستوى محافظات الجمهورية، وحرصًا على تحقيق التواجد المستمر بالأسواق والأنشطة والأغراض التموينية، لإحكام السيطرة على الأسواق وضبط معدلات الأسعار ومواجهة الزيادة في الاستهلاك.

وأكد تكثيف جهود إحكام الرقابة على قطاع المطاحن والمخابز، لضمان قيام أصحاب المخابز بإنتاج كامل الدقيق المنصرف لهم طبقًا لمعدلات الإنتاج ومطابقته المواصفات والأوزان والأسعار المقررة، ومنع تهريب الدقيق البلدي المدعم استخراج 82% إلى السوق السوداء، وكذلك التصدي المستمر للمتاجرين والمتلاعبين بالسلع الاستراتيجية المدعمة وضمان وصولها لمستحقيها، واستمرار جهود مكافحة ظواهر الغش التجاري والسلع المنتهية الصلاحية والمجهولة المصدر.