الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
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تقارير ومتابعات

«استعلام كامل»| موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 للجميع

صرف مرتبات
صرف مرتبات

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 من أكثر الكلمات البحثية التي تحظى على نسب مشاهدة عالية عبر محرك البحث العالمي جوجل منذ إصدار الكتاب الدوري المنظم لصرف رواتب الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة، لذلك يستعرض الدستور مواعيد الصرف والجدول المنظم لها وعدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي في مصر.

موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021

أصدرت وزارة المالية كتابها الدوري الربع سنوي عن شهور (أكتوبر ونوفمبر وديسمبر) في العام المالي الحالي (2021-2022) الخاص بتنظيم صرف رواتب جميع الموظفين والعاملين بالقطاع الإداري للدولة والذي يتم إصداره بشكل دوري ضمن خطة الإجراءات الاحترازية التي اتخذتها الدولة لتفادي انتشار خطر العدوى بين المواطنين والذي يمنع التكدس والتزاحم أمام ماكينات الصرف الآلي للبنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري من قبل الملايين من الموظفين بمختلف محافظات الجمهورية، حيث يتم صرف المرتبات خلال الفترة من يوم (23 – 28) نوفمبر الجاري، فيما يتم صرف مرتبات شهر ديسمبر خلال الفترة من يوم (25-28) ديسمبر المقبل وفقا للكتاب الدوري.

ما هو جدول صرف رواتب العاملين بالقطاع الإداري للدولة 2021

وفقا للجدول الزمني الذي وضعته وزارة المالية لتنظيم صرف رواتب الموظفين فإنه يتم تخصيص يوم 23 نوفمبر لصرف رواتب موظفي 33 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية بجميع محافظات الجمهورية، فيما تم تخصيص يوم 24 نوفمبر لصرف رواتب أكثر من 20 وزارة وهيئة ومصلحة حكومية، فيما يتم تخصيص يوم 25 نوفمبر لصرف رواتب موظفي 17 وزارة وهيئة ومصالحة حكومية، وتم تخصيص أيام 26 و27 و 28 لصرف رواتب باقي القطاعات الحكومية التابعة للدولة وصرف رواتب المتخلفين عن الصرف بجميع الهيئات والمصالح الحكومية وذلك ضمن الخطة الوقائية لسلامة المواطنين من الفيروس القاتل.

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كم يبلغ عدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك في مصر؟

يبحث الملايين من الموظفين والعاملين بالجهاز الإداري للدولة عن موعد صرف مرتبات شهر نوفمبر 2021 وعدد ماكينات الصرف الآلي للبنوك في القطاع المصرفي في مصر حيث بلغ عددهم قرابة 20 ألف ماكينة صرف آلي بجميع البنوك العاملة بالقطاع المصرفي التي تعمل في السوق المصرية.

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