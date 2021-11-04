الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

كازاخستان تزيد حصتها من الطاقة المتجددة 5 أضعاف

رئيس وزراء كازاخستان
رئيس وزراء كازاخستان

أعلن رئيس وزراء كازاخستان عسكر مامين، نتائج جلسة حكومة بلاده، والتي ركزت على قضايا تحسين الوضع البيئي في البلاد.


وقال مامين، وفقا لوكالة أنباء "كازينفورم" الكازاخية اليوم الأربعاء، إنه ضمن القمة الـ26 الأخيرة للأمم المتحدة في جلاسكو، التزمت كازاخستان بمكافحة تغير المناخ وصادقت على اتفاقية باريس، وبالتالي التزمت بخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري بنسبة 15 ٪، مضيفا أنه "لتحقيق الهدف المحدد، حدثت كازاخستان مساهمتها المحددة واعتماد قانون البيئة الجديد".
وأوضح أن حصة الطاقة المولدة من مصادر الطاقة المتجددة سترتفع بمقدار 5 أضعاف أي من 3٪ إلى 15٪، على أن تتضاعف حصة الطاقة المنتجة من الغاز بمقدار من 20٪ إلى 40٪ بحلول عام 2030.
وتابع "من المخطط خفض الحصة من الطاقة المولدة من الفحم من 70٪ إلى 40٪، إلى جانب زيادة قدرة امتصاص الكربون عن طريق زراعة أكثر من ملياري شجرة بحلول عام 2025". 
واختتم رئيس وزراء كازاخستان تصريحاته بالقول "كجزء من الالتزامات المعتمدة لتحقيق حيادية الكربون بحلول عام 2060، طورت الحكومة الوثيقة الاستراتيجية التي تنص على إصلاحات كبيرة في جميع قطاعات الاقتصاد مع التركيز على الطاقة والتصنيع والزراعة والغابات والنقل والإسكان والمرافق العامة وإعادة تدوير النفايات".

وعلى جانب آخر، دعا ألوك شارما، رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، البلدان المتقدمة إلى تقديم التمويل من أجل مكافحة تغير المناخ.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الأربعاء، أن شارما أصدر بيانًا عقب اليوم الثالث من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو أكد فيه على أنه "يوجد اليوم المزيد من التمويل العام والخاص للعمل المناخي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف:"لكن للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس، ونحتاج من البلدان المتقدمة تقديم التمويل العام وإطلاق العنان للتريليونات المطلوبة في الاستثمار الخاص لخلق مستقبل صافٍ صفري وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المدمرة من تغير المناخ".

الوضع البيئي رئيس وزراء كازاخستان الطاقة المتجددة المناخ انبعاثات غازات

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