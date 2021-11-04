الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

حوادث

بعد «عملية الفيوم».. تعرف على قوات تحرير الرهائن بقطاع الأمن الوطني

قوات الامن
قوات الامن

تعد قوات تحرير الرهائن بقطاع الأمن الوطني من أهم الوحدات الهامة بالقطاع، حيث تساهم في الحفاظ على أرواح المواطنين، وبث الأمن في نفوسهم.

 وتتمتع هذه القوات باحترافية شديدة في التعامل وتنفيذ الاقتحامات، مع الحفاظ على أرواح المواطنين وإنقاذهم، من خلال عمليات تدريب راقية ومتطورة يخضعوا لها باستمرار.

ورفعت القوات شعار الحفاظ على أرواح المحتجزين من الأطفال والنساء، في عملية نوعية لها، و نجحت قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطني خلال الساعات الأولى من صباح اليوم، فى إنقاذ وتحرير أسرة تعرضت للخطف والتعذيب على يد بلطجي بالفيوم.

 وقامت القوات باقتحام منزل البلطجي بعد تفجير الأبواب المحصنة، واستطاعت إنقاذ أفراد الأسرة، قبل أن يتم إصابة أحد منهم،  وخلال عملية الاقتحام تبادل البلطجي إطلاق النار مع القوات، مما أسفر عن إصابته بطلق ناري.

 - قتل والدة زوجته ومارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة

 وعقب تحرير الأسرة، تبين أن البلطجي قام بقتل والدة زوجته، ثم ألقى جثمانها في فناء المنزل قبل عملية الاقتحام بساعات، كما أنه مارس كل أنواع التعذيب ضد أفراد الأسرة المختطفة، وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز.

 ومارست قوات الشرطة المنفذة للعملية كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض حتى عملية الاقتحام، على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياة المحتجزين، حيث كان الهدف الرئيسي للعملية هو حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات، وعثر لدى البلطجي على (سلاح آلي،وبندقية، وعدد من الطلقات النارية).

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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