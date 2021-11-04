قبل الاقتحام.. ما الذي دفع قوات إنقاذ الرهائن لدخول وكر "مجرم الفيوم"؟

كشفت مصادر أمنية مطلعة عن أسباب ودوافع اقتحام قوات الأمن الوطني لمقر إقامة “مجرم الفيوم”، وذلك في الساعت الأولى من صباح اليوم (الخميس).

وقالت المصادر إن قوات الشرطة مارست كل أنواع التفاوض حتى عملية الاقتحام، وعلى أعلى مستوى من التدريب، للحفاظ على حياة المحتجزين.

وأوضحت المصادر أن البلطجي قتل والده زوجته وألقى بجثمانها في فناء المنزل قبل الاقتحام بساعات، وقام بتعذيب أفراد أسرته وضربهم بكل قسوة خلال فترة الاحتجاز، ما وجدت الشرطة نفسها إزاءه مضطرة للتدخل لإنقاذ الرهائن.

واقتحمت قوة إنقاذ الرهائن، التابعة لجهاز الأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإصابته بطلق ناري، قبل أن تنقذ أسرته بالكامل، قبل أن يتمكن من إصابتهم.