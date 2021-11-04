استخدمها في قتل والدة زوجته.. الأسلحة المضبوطة بحوزة "مجرم الفيوم" (فيديو)

كشف مقطع فيديو عن جانب من الأسلحة التي استخدمها “مجرم الفيوم” في مواجهة قوات الأمن وتهديد مجموعة من المواطنين المحتجزين بالداخل، قبل أن تتمكن قوات الأمن الوطني من اقتحام منزله وتحرير الرهائن.

وتمكنت وحدة إنقاذ الرهائن التابعة لجهاز الأمن الوطني من إنقاذ مجموعة من المواطنين، بينهم نساء وأطفال، كان “مجرم الفيوم” قد احتجزهم بمنزله، في محاولة للفرار من قوات الأمن.

وكان من بين المضبوطات رشاش آلي، وبندقية، ومجموعة كبيرة من الذخائر، تمكنت القوات من مصادرتها، بعد القبض على المتهم.

واقتحمت قوة إنقاذ الرهائن، التابعة لجهاز الأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإصابته بطلق ناري، لتنقذ أسرته بالكامل، قبل أن يتمكن من إصابتهم.

وأوضحت مصادر أمنية أن قوات الشرطة مارست كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض، حتى عملية الاقتحام بمعرفه القوات، على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياه المحتجزين.

وأكدت المصادر أن الحفاظ على حياة الرهائن كان من أصعب المراحل في عملية الاقتحام.

وكان “مجرم الفيوم” قد قتل والدة زوجته وألقى جثمانها بفناء المنزل، قبل الاقتحام بساعات، وعذب أسرته وضربهم بقسوة، خلال فترة الاحتجاز.