قوات إنقاذ الرهائن بالأمن الوطنى تحرر مواطنين احتجزهم «بلطجى الفيوم» (صور)

بينهم نساء وأطفال

تمكنت قوات الأمن الوطني من إنقاذ مواطنين بينهم أطفال وسيدات، اليوم الخميس، احتجزهم بلطجي الفيوم، مهددا بإيذائهم، في محاولة للهروب.

واقتحمت قوة إنقاذ الرهائن، التابعة لجهاز الأمن الوطني، منزل بلطجي الفيوم بعد تفجير الأبواب المحصنة، وإصابته بطلق ناري، قبل أن تنقذ أسرته بالكامل، قبل أن يتمكن من إصابتهم.

قوات الأمن الوطني

وكشفت مصادر من القوة أن حماية أرواح المحتجزين من الأطفال والسيدات كانت أصعب مراحل عملية الاقتحام.

وأوضحت المصادر أن قوات الشرطة مارست كل أنواع القدرات والإمكانيات فى التفاوض، حتى عملية الاقتحام بمعرفه القوات، على أعلى مستوى من التدريب للحفاظ على حياه المحتجزين.

قوات الأمن الوطني

كما بينت أن البلطجي قتل والدة زوجته وألقى جثمانها بفناء المنزل، قبل الاقتحام بساعات، وعذب أسرته وضربهم بقسوة، خلال فترة الاحتجاز.

المحتجزين

ونقلت سيارة الإسعاف المصاب إلى مستشفى الفيوم العام لتلقي العلاج اللازم تحت حراسة مشددة، وتحرر محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيق، وقررت النيابة العامة إرسال تقرير تفصيلي عن حالة المصاب.