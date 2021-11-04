تفاصيل حالة الطقس فى مصر اليوم الخميس 4-11-2021

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية، أن يسود البلاد، اليوم الخميس الموافق 4-11-2021، طقس معتدل الحرارة نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية، حار جنوب سيناء وجنوب البلاد، فيما يسود ليلًا طقس لطيف في أول الليل مائل للبرودة في آخره وفي الصباح الباكر على كافة الأنحاء.



أما عن الظواهر الجوية، فتنتشر شبورة مائية في الصباح الباكر على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية إلى القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء، وتنشط رياح على مناطق من القاهرة الكبرى والسواحل الشرقية وجنوب سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة.



وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر إلى متر ونصف والرياح السطحية جنوبية غربية إلى شمالية شرقية،



أما بالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون معتدلة وارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى 25. 2 متر والرياح السطحية شمالية غربية.



وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة اليوم على محافظات ومدن مصر:

العظمى الصغرى

القاهرة 28 19

الإسكندرية 28 19

وادى النطرون 28 18

طنطا 28 19

شبين الكوم 28 20

دمنهور 28 19

بلطيم 27 20

مطروح 26 18

السلوم 29 15

سيوة 30 16

بورسعيد 27 21

دمياط 27 21

الزقازيق 28 19

المنصورة 28 18

الإسماعيلية 28 20

السويس 28 21

العريش 27 19

رفح 27 18

رأس سدر 30 21

نخل 27 17

نويبع 28 23

طابا 28 20

كاترين 24 14

الطور 30 21

شرم الشيخ 31 24

الغردقة 31 22

مرسى علم 31 21

الفيوم 28 17

بنى سويف 29 17

المنيا 30 17

أسيوط 31 18

سوهاج 32 18

قنا 32 19

الأقصر 33 20

أسوان 35 21

إدفو 35 21

أبوسمبل 35 22

الوادى الجديد 32 18

شلاتين 32 19

أبورماد 31 20

حلايب 29 21

رأس حدربة 29 22.