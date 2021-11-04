«آراب نيوز» تشيد ببرنامج السياحة العلاجية لمرضى الأجانب فى مصر

أشادت صحيفة "آراب نيوز" ببرنامج السياحة العلاجية للمرضى الأجانب الذي أطلتقته مصر مؤخرا، مؤكدا على أن هذا البرنامج يضع مصر على خريطة السياحة العلاجية العالمية.

وأعلن مساعد وزير الصحة والسكان أحمد السبكي، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الهيئة العامة للرعاية الصحية وإحدى شركات السياحة العلاجية للترويج لعلاج المرضى الأجانب في مصر.

وسلطت "أراب نيوز" الضوء على تصريحات السبكي، رئيس مجلس إدارة الهيئة، حيث قال: إن البروتوكول يهدف إلى جلب المرضى الأجانب للعلاج في مستشفيات هيئة الرعاية الصحية.

وتنص الاتفاقية على تنفيذ أحدث برامج السياحة العلاجية وفق المعايير الدولية باستخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي ، وذلك في إطار حملة الهيئة الجديدة بعنوان "نعتني بكم في مصر".

وقال السبكي: إن الهيئة تتطلع إلى تشجيع السياحة العلاجية وفق توجيهات قادة مصر. وضع تطبيق التأمين الصحي الشامل مصر على خريطة الصحة العالمية بفضل دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وقال السبكي: "يهدف برنامج" نعتني بك في مصر "إلى تحقيق 24 مليون دولار من خدمات السياحة العلاجية في العام الأول".

وأشار إلى أن النظام سيقدم خدمات وجراحات طبية وعلاجية متطورة.

وقال: "قمنا بتوفير أربعة مكاتب لاستقبال الوافدين من أجل السياحة العلاجية بمطارات القاهرة والأقصر وجنوب سيناء وأسوان، بالتعاون مع وزارة الطيران المدني، لتزويدهم بخدمات على أعلى مستوى وستقدم الهيئة خدمات طبية بالتعاون مع عدد من كبار الخبراء الأجانب".

كما تضمن البروتوكول الالتزام بعقد مؤتمرات دولية للسياحة العلاجية للجهات الرائدة في هذا المجال لمشاركة خبراتهم وأبحاثهم ومناقشة سبل التعاون في تطوير تجربة مصر "للنهوض بمشروع السياحة العلاجية بالهيئة العامة للرعاية الصحية وتحقيقه.

يأتي هذا فيما عقد عمرو القاضى، الرئيس التنفيذى للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحى، عدة لقاءات مع عدد من ممثلي كبرى شركات السياحة والطيران العالمية،على هامش فعاليات بورصة لندن الدولية للسياحة "WTM" التي بدأت فعالياتها فى الأول من نوفمبر الجاري.

وخلال اللقاءات تم مناقشة عدد من الموضوعات المتعلقة بتوقعاتهم للحركة السياحية الوافدة من السوق البريطاني إلى مصر خلال الفترة القادمة خاصة بعد قرار رفع اسم مصر من القائمة الحمراء للدول الممنوعة من السفر إليها من المملكة المتحدة فى ظل تداعيات فيروس كورونا، بالإضافة إلى مناقشة تعزيز سبل التعاون لتذليل الصعوبات التي قد تواجههم لجذب المزيد من السائحين البريطانيين لزيارة المقصد السياحي المصري.