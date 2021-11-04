الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ليبيا: يمكننا تسليم المطلوب فى تفجير لوكربى

نجلاء المنقوش
نجلاء المنقوش

قالت وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية “بي بي سي” إن ليبيا يمكنها  التعاون مع الولايات المتحدة الأمريكية لتسليم المتهم المطلوب في تفجير لوكربي الذي وقع عام 1988.

وأضافت المنقوش أن "ليبيا يمكن أن تعمل مع الولايات المتحدة على تسليم المطلوب في تفجير لوكربي أبو عجيلة محمد مسعود"، مؤكدة على حدوث “نتائج إيجابية آتية”.

وسبق وأن صرحت المنقوش، بأن الرئيس الجزائري تبون أكد تأييده الكامل لكل مراحل التطور التي حدثت في المرحلة الأخيرة لدعم استقرار ليبيا.

جاء ذلك خلال استقبال الرئيس الجزائري الثلاثاء لوزيرة خارجية ليبيا، خلال زيارتها للجزائر للمشاركة في الاحتفال بالذكرى الـ67 لاندلاع الثورة التحريرية، في الأول من نوفمبر ١٩٥٤.

وقالت المنقوش، في تصريحات صحفية عقب اللقاء، إنه تم التطرق إلى آخر تطورات الأوضاع في ليبيا والعلاقات الثنائية بين البلدين، مضيفة أن الرئيس تبون أكد تأييده الكامل لكل مراحل التطور التي حدث في المرحلة الأخيرة ودعم استقرار ليبيا.

كما أعربت وزيرة الخارجية الليبية عن سعادتها لحضور الاحتفال بذكرى أول نوفمبر، وتبادل عبارات التهاني والود بين حكومة الوحدة الوطنية والرئيس تبون، متمنية مستقبلًا مزدهرًا للجزائر وشعبها.

يأتي هذا فيما استقبل الأمين العام لجامعة الدول العربية، أحمد أبوالغيط،  اللجنة العسكرية الليبية (5+5) بمقر الجامعة. 

وصرح مصدر مسؤول بالأمانة العامة، بأنه تم خلال الاجتماع، إطلاع الأمين العام، من قِبَل أعضاء اللجنة المُشكَّلة من خمسة عسكريين من الشرق الليبي، وخمسة عسكريين من الغرب، على مجمل نشاطات اللجنة خلال الفترة الأخيرة، والتي تُوجّت بإقرار وتثبيت وقف إطلاق النار، وكذلك إقرار خطة عمل خلال الاجتماع الأخير بجنيف الشهر الماضي، تقضي بسحب كافة المرتزقة والمقاتلين الأجانب والقوات الأجنبية من الأراضي الليبية.

وأضاف المصدر، في تصريحات صحفية، أن أعضاء اللجنة استعرضوا نتائج  اجتماعاتهم بالقاهرة، والتي هدفت إلى إقرار البرنامج الزمني لتحقيق سحب الوجود العسكري الأجنبي بأسره والتفاصيل المتعلقة بتلك العملية التي تتم بالتشاور مع عدد من دول الجوار للجنوب الليبي كالسودان وتشاد والنيجر، كما تضمنت المداولات سبل حل المليشيات المسلحة وتوحيد المؤسسة الليبي.

وزيرة الخارجية الليبية نجلاء المنقوش هيئة الأذاعة البريطانية بي بي سي تفجير لوكربي الولايات المتحدة الامريكية

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