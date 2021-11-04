الخميس 04 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

رئيس مؤتمر قمة المناخ يدعو البلدان المتقدمة لتقديم التمويل

ألوك شارما، رئيس
ألوك شارما، رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ

دعا ألوك شارما، رئيس مؤتمر قمة تغير المناخ في دورته السادسة والعشرين في مدينة جلاسكو الأسكتلندية، البلدان المتقدمة إلى تقديم التمويل من أجل مكافحة تغير المناخ.

وذكرت شبكة "سكاي نيوز" الإخبارية في نشرتها باللغة الإنجليزية، الأربعاء، أن شارما أصدر بيانًا عقب اليوم الثالث من قمة الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ في جلاسكو أكد فيه على أنه "يوجد اليوم المزيد من التمويل العام والخاص للعمل المناخي أكثر من أي وقت مضى".

وأضاف شارما: "لكن للوفاء بالالتزامات التي تم التعهد بها في اتفاقية باريس.. نحتاج من البلدان المتقدمة تقديم التمويل العام وإطلاق العنان للتريليونات المطلوبة في الاستثمار الخاص لخلق مستقبل صافٍ صفري وحماية الأرواح وسبل العيش من الآثار المدمرة من تغير المناخ".

وشدد المسئول على أن هذا هو السبب الذي قاد إلى تركيز المؤتمر على التمويل، و"لماذا نواصل الضغط على البلدان لبذل المزيد من أجل الوفاء بالتزاماتها المالية".

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