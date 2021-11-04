الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الفيدرالى الأمريكى» يثبت الفائدة ويقلص برنامج شراء الأصول بـ15 مليار دولار شهريا

الفيدرالى الأمريكى
الفيدرالى الأمريكى

 قرر مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي، تقليص برنامج شراء الأصول والسندات بمقدار 15 مليار دولار شهريًا اعتبارًا من منتصف نوفمبر الجاري، فيما قرر الإبقاء على معدلات الفائدة الحالية دون تغيير بالقرب من الصفر.


وأعلن المجلس، الأربعاء، في ختام اجتماع استمر ليومين، عن أن البنك سيقوم بتعديل وتيرة شراء السندات والأصول إذا تغيرت الظروف الاقتصادية.


وأشار إلى أن معدلات التضخم مرتفعة، وأن العوامل التي تعزز التضخم "مؤقتة".
 

ويشتري الاحتياطي الفيدرالي 80 مليار دولار من سندات الخزانة و40 مليار دولار من الأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري كل شهر، إلى جانب الحفاظ على سعر الفائدة القياسي بالقرب من الصفر، في جهد منسق للحفاظ على استقرار الأسواق المالية ودعم الاقتصاد.

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وائل لطفي

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