«الصحة»: تسجيل 951 إصابة جديدة بكورونا.. و63 حالة وفاة

أعلنت وزارة الصحة والسكان، اليوم الأربعاء، عن خروج 739 متعافيًا من المصابين بفيروس كورونا من المستشفيات، وذلك بعد تلقيهم الرعاية الطبية اللازمة والتأكد من تمام شفائهم وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ليرتفع إجمالي المتعافين من الإصابة بفيروس كورونا إلى 280562 حتى اليوم.

وأوضحت وزارة الصحة والسكان أنه تم تسجيل 951 حالة جديدة ثبتت إيجابية تحاليلها معمليًا للفيروس، وذلك ضمن إجراءات الترصد والتقصي والفحوصات اللازمة التي تُجريها الوزارة وفقًا لإرشادات منظمة الصحة العالمية، ووفاة 63 حالة جديدة.

وأكدت وزارة الصحة والسكان أنه طبقًا لتوصيات منظمة الصحة العالمية الصادرة في 27 مايو 2020، فإن زوال الأعراض المرضية لمدة 10 أيام من الإصابة يعد مؤشرًا لتعافي المريض من فيروس كورونا.

يُذكر أن إجمالي العدد الذي تم تسجيله في مصر بفيروس كورونا المستجد حتى الأربعاء، هو 333840 من ضمنهم 280562 حالة تم شفاؤها، و 18832 حالة وفاة.

وتواصل وزارة الصحة والسكان رفع استعداداتها بجميع محافظات الجمهورية كما أن الوزارة تقوم بمتابعة الموقف الوبائي لفيروس كورونا أولاً بأول بشأن فيروس "كورونا المستجد"، واتخاذ كافة الإجراءات الوقائية اللازمة ضد أي فيروسات أو أمراض معدية، كما قامت الوزارة بتخصيص عدد من وسائل التواصل لتلقي استفسارات المواطنين بشأن فيروس كورونا المستجد والأمراض المعدية، منها الخط الساخن "105"، و"15335" ورقم الواتساب "01553105105"، وتتابع كافة الحالات التي يتم تسجيلها بالإضافة إلى تطبيق "صحة مصر" المتاح على الهواتف ويمكن تحميله من خلال الرابطين التاليين:

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