بريطانيا: على العالم ترجمة التعهدات المالية لإجراء ملموس بشأن المناخ

قال وزير الخزانة البريطاني ريشي سوناك إن العالم يجب أن يترجم تعهدات بمئات المليارات من الدولارات من شركات وحكومات إلى إجراء ملموس بشأن تغير المناخ، حيث أشاد بـ "جدار رأس المال" الجديد الموجه نحو القضاء على انبعاثات الوقود الأحفوري.

وتحدث سوناك، في مقابلة أجراها معه تليفزيون بلومبرج على هامش مؤتمر تغير المناخ التابع للأمم المتحدة في جلاسكو، أسكتلندا، حيث تعهد في وقت سابق بأن العالم المتقدم سوف يفي بتعهده بتقديم تمويل بمبلغ 100 مليار دولار سنويا مخصص للمناخ.

ووعدت الأربعاء أيضًا، أكثر من 450 شركة تمثل أصولا بقيمة 130 تريليون دولار لتحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية بحلول منتصف القرن.

وقال سوناك لتلفزيون بلومبرج: "يمكن الآن استخدام جدار رأس المال هذا نحو أهداف تحقيق صافي انبعاثات كربونية صفرية لمساعدة البلدان النامية".

وأضاف: "نحتاج إلى التأكد من أن الحوكمة تعمل، وأنها عالية الجودة، وأن ما يوجد هناك على قطعة من الورق سيتحول في الواقع إلى مشاريع فعلية ملموسة على الأرض سوف تحدث فرقا في حياة الأشخاص".