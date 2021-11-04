الخميس 04 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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مصر

«الصحة»: الدولة تعمل على تطعيم فئات عمرية مختلفة بشكل تدريجى بلقاح كورونا

الدكتور عوض تاج الدين
الدكتور عوض تاج الدين

أكد الدكتور عوض تاج الدين مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أن التطعيم بلقاح كورونا يشهد تطورًا كبيرًا فيما يخص الفئات العمرية التي يمكن أن تحصل على اللقاح، مضيفًا أنه أجيز تطعيم بلقاح فايزرعلى فئات عمرية أقل.

وقال «تاج الدين»، خلال اتصال هاتفي مع قناة "دي إم سي" الفضائية، مساء  الأربعاء، إن لقاح فايزر اللقاح الوحيد الذي سمح به لتطعيم الطلاب حاليًا وأعراضه على من هم يبلغون الـ 18 عامًا بسيطة وكل من تم تلقيحهم من الفئات المختلفة الآثار الجانبية التي يشعرون بها واحدة، وهي ألم مكان الحقن واحمرار وشعور بحرارة وتكسير بسيط في الجسم ولا توجد أعراض قوية.

وأشار إلى أن الاختبارات السريرية أكدت صلاحية لقاح فيروس كورونا لطلاب الثانوية العامة، موضحًا أن الآثار الجانبية للقاح الطلبة هي نفس الآثار على الكبار، فيما تم السماح لتطعيم من 5 سنوات إلى 11 سنة، لافتًا إلى أن الدولة تعمل على تطعيم فئات عمرية مختلفة بشكل تدريجي ولا يوجد ما يقلق من أي أنواع من اللقاحات.

في السياق ذاته، أكد مستشار رئيس الجمهورية للشئون الصحية والوقائية، أنه تمت إجازة لقاح فايزر إلى الحوامل والمرضعات ومتوقعات الحمل وهو آمن وصحي، مشيرًا إلى أن منظمة الصحة العالمية قامت بإصدار بيان بشأن أمان تلقي اللقاحات للحوامل أو المرضعات، حيث كشفت بعض الدراسات أن الأطفال حتى ستة أشهر يحصلون على استفادة كبيرة من تلقي أمهاتهم للقاحات.

وأكمل «تاج الدين»، أنه لا يمكن اجازته لهذه الفئات إلا بعد التأكد من الأبحاث العلمية والتجارب الإكلينيكية أو العالمية وإنه آمن تمامًا، ومتاح ومسموح في مصر لهم الحصول على اللقاح.

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