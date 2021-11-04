الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«الاستثمار الأوروبى» يدعو مجددا للاصطفاف من أجل الالتزام باتفاق باريس

الاستثمار الأوروبى
الاستثمار الأوروبى

أكد رئيس بنك الاستثمار الأوروبي وارنر هوير أن القطاع المالي العالمي يحتاج إلى مواءمة أنشطته مع أهداف اتفاقية باريس للإبقاء على ارتفاع درجة الحرارة ضمن 1.5 درجة مئوية، قائلا في كلمة بمؤتمر الأمم المتحدة للمناخ COP26 بمدينة جلاسجو "إننا على استعداد لأداء دورنا كبنك مناخ في الاتحاد الأوروبي لنعمل كصانع ومحدد للسوق، ولنكون بمثابة قناة لتمويل المناخ ولنشر العلم به".

وأضاف هوير: "وصفت الأمم المتحدة أحدث تقرير للفريق الحكومي الدولي المعني بتغير المناخ بأنه تحذير رمز أحمر للبشرية، واستمعنا إلى الدعوات الصادرة عن رئاسة COP26 والمجتمع الدولي حول كيفية قيام البنوك العامة مثل بنوكنا بالمزيد لإنقاذ الكوكب من ظاهرة الاحتباس الحراري، وفي العام الماضي، اعتمد مساهمونا الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي بالإجماع خارطة طريق بنك المناخ الخاصة بنا، والتي توضح كيف سندعم ضخ 1.1 تريليون دولار من الاستثمارات الخضراء بحلول نهاية هذا العقد ونخصص أكثر من 50٪ من قروضنا للاستثمار الأخضر بحلول عام 2025، وهو التزام قطعناه على أنفسنا في نوفمبر 2019".

وتابع بقوله إن مع خارطة الطريق، أصبح "الاستثمار الأوروبي" أول بنك تنمية متعدد الأطراف يوائم جميع أنشطة تمويله مع أهداف اتفاقية باريس، ويشمل ذلك وقف دعم مشاريع طاقة الوقود الأحفوري بلا هوادة، بما في ذلك الغاز الطبيعي.
وأضاف هوير "بصفتنا "بنك المناخ" في الاتحاد الأوروبي، ندرك أنه يجب علينا فعل المزيد، وندرك دورنا المزدوج، ليس فقط كحاضنة للتمويل المناخي ولكن أيضًا للمعرفة. لذلك، يسعدنا إطلاعكم على كيفية قيام مجموعة بنك الاستثمار الأوروبي بتعزيز دورها القيادي في العمل المناخي، فلا يمكن لأي منظمة كبيرة كانت أم صغيرة أن تفي بالطموحات المناخية الجادة وحدها، علينا أن نتشارك مع المبتكرين والمتسابقين، وندفع بعضها البعض كمجتمع، وأن نخلق أسواقًا ونقود التغيير حتى يكون لنا تأثير مفيد، وعلينا أن نشارك مع الموجة المتزايدة من المبتكرين في كل من العالم المتقدم والنامي".

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وائل لطفي

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