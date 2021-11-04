الصحة الجزائرية: 105 إصابات جديدة بكورونا

أعلنت وزارة الصحة الجزائرية، تسجيل ١٠٥إصابات جديدة بفيروس كورونا، و٤ حالات وفاة، فيما تماثل ٧٨ مريضا للشفاء خلال ال24 ساعة الماضية.



وأوضحت الوزارة، أن إجمالي الحالات المصابة بلغ ٢٠٦ آلاف و٧٥٤ حالة؛ من بينها ٨٣ حالة إصابة جديدة، بينما بلغ العدد الإجمالي للمصابين الذين تماثلوا للشفاء ١٤١ ألفا و٨٨٩ شخصا.



وأضافت الوزارة أن العدد الإجمالي للوفيات بلغ ٥ آلاف و٩٣١ حالة ، فيما يتواجد حاليا ١٦ مريضا في العناية المركزة.



كما نوهت الوزارة الجزائرية إلى أن ٣١ ولاية من أصل ٥٨ لم تسجل أي حالة خلال ال24 ساعة الماضية، فيما سجلت ١٤ ولاية أخرى من حالة واحدة إلى 9 حالات فيما سجلت ٣ ولايات 10 حالات فما فوق.



وأوصت وزارة الصحة الجزائرية المواطنين بضرورة الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية، والامتثال لقواعد الحجر الصحي.



كانت السلطات الجزائرية قد رفعت الحظر الصحي المفروض بسبب فيروس كورونا عبر كامل الأراضي الجزائرية.



ترتيب تصدر الدول بإصابات كورونا حول العالم

وتتصدر الولايات المتحدة دول العالم من حيث عدد الإصابات، تليها الهند ثم البرازيل وفرنسا وتركيا وروسيا والمملكة المتحدة وإيطاليا وألمانيا وإسبانيا والأرجنتين وكولومبيا وبولندا وإيران والمكسيك.

وتتصدر الصين دول العالم من حيث عدد الجرعات التي تم إعطاؤها، تليها الولايات المتحدة ثم الاتحاد الأوروبي والهند والبرازيل والمملكة المتحدة وتركيا والمكسيك وإندونيسيا وروسيا. ولا يعكس عدد الجرعات التي تم إعطاؤها نسبة من تلقوا التطعيم بين السكان، بالنظر لتباين الدول من حيث عدد السكان.

وتجدر الإشارة إلى أن هناك عددًا من الجهات التي توفر بيانات مجمعة بشأن كورونا حول العالم، وقد يكون بينها بعض الاختلافات.

إرشادات منظمة الصحة العالمية

ومن جانبها، قالت منظمة الصحة العالمية أن اللقاحات توفر أملاً جديداً ويجب استخدامها كأداة وقاية رئيسية من قبل البلدان والأفراد و يتم الآن تقديم لقاحات كوفيد-19 في جميع بلدان إقليم شرق المتوسط البالغ عددها 22 بلدًا، لكن التحديات قائمة في البلدان التى تواجه حالات طوارئ، بما في ذلك سوريا واليمن.

كورونا حول العالمي

شار إلى أن فيروس كورونا المستجد أو (كوفيد- 19) ظهر في أواخر ديسمبر 2019 في مدينة "ووهان" الصينية في سوق لبيع الحيوانات البرية، ثم انتشر بسرعة مع حركة انتقال كثيفة للمواطنين لتمضية عطلة رأس السنة القمرية في يناير الماضي.