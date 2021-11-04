عبادى الجوهر لأول مرة بالأوبرا ومى فاروق تشدو لفيروز (صور)

نظمت دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدي صابر، جولة غنائية بين مصر والسعودية جاءت ضمن مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية الـ 30، حيث أحيا النجم السعودي عبادى الجوهر، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو سليم سحاب، حفلا ضخما على مسرح النافورة، ووجه خلاله الشكر لمصر وشعبها وعبر عن امتنانه لاستضافته فى المهرجان لأول مرة، وقدم التحية للدكتورة إيناس عبد الدايم، وزيرة الثقافة، وكذلك الدكتور مجدى صابر رئيس دار الأوبرا.

عبادى الجوهر

وأهدى «الجوهر» لمصر أغنية خاصة جسدت العلاقات والروابط الوطيدة بين البلدين الشقيقين، ثم تغنى بنخبة من أعماله الخاصة التى تعبر عن الطابع الفنى للخليج العربى كان منها المزهرية، اختفت، أنصاف الحلول، لن أعاتب، شفت الوهم، الكلام الحلو، بالإضافة إلى "كل ده كان ليه" لموسيقار الأجيال محمد عبد الوهاب.

عبادى الجوهر

عبادى الجوهر

وسبقته النجمة الأوبرالية مى فاروق، التى وجهت الشكر لوزيرة الثقافة ورئيس الأوبرا وجميع القائمين على المهرجان لجهودهم الدؤوبة فى إخراج الفعاليات بصورة مشرفة، ثم تألقت فى أداء كوكبة من غنائيات زمن الفن الجميل كان منها على عيني، قوللي عملك إيه، ماليش أمل في الدنيا، ودارت الأيام، ومن أعمالها الخاصة شتا، يا ملك، كما قدمت ابنتها زينة أشرف لتؤدى أغنية كيفك أنت ولاقت إعجاب واستحسان الحضور.

مي فاروق

قبلها نشدت المطربة سارة سحاب بـ حبو بعضن لفيروز ويا تمر حنة لفايزة أحمد.

سارة سحاب

مي فاروق

المايسترو سليم سحاب

وعلى المسرح الخارجى قدم كورال أطفال وشباب مركز تنمية المواهب تحت إشراف الفنان عبد الوهاب السيد قيادة وتدريب الدكتور محمد عبد الستار والدكتورة داليا حسنين مختارات من مؤلفات الطرب العربى.

تنمية المواهب

وكان قد تم تحديث وتجهيز، مسرح النافورة وساحة الأوبرا ليتناسبا مع هذا الحدث الضخم، وصمم الديكور الخارجي المهندس محمد الغرباوي، وتصميم المسرح المهندس محمود حجاج، والإضاءة المهندس ياسر شعلان، والصوت للمهندسين محمود عبد اللطيف وعاصم السيد.

يذكر أن الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية تتواصل لمدة 15 يوما متتالية على مسارح الأوبرا المختلفة بالقاهرة (النافورة، الصغير، الجمهورية، معهد الموسيقى العربية)، ومحافظة البحيرة في أوبرا دمنهور، ومحافظة الإسكندرية بمكتبة الإسكندرية التي تستضيف الحفلات لأول مرة، وتضم 33 حفلًا غنائيًا وموسيقيًا بمشاركة كوكبة من الفنانين من 10 دول عربية هى مصر، لبنان، المغرب، السعودية، العراق، سوريا، تونس، فلسطين، الأردن، عمان.