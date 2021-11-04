شهد سعر اليورو للبيع والشراء لدى البنوك اليوم الخميس 4/11/2021، تراجعا أمام الجنيه المصري، وذلك بعد أن شهد أمس ارتفاعا لأول مرة خلال الأسبوع الجاري، وسط استقرار أسعار معظم العملات الأجنبية أمام العملة الوطنية.

سعر اليورو اليوم الخميس 4-11-2021

بلغ سعر شراء اليورو في مستهل تعاملات اليوم الخميس 18.1659 جنيه، بينما سجل سعر بيع اليورو 18.2809 جنيه، حيث استقر سعر الشراء لدى البنك المركزي المصري عند 18.1659 جنيه، كما استقر سعر البيع عند 18.2809 جنيه.

في حين تراجع سعر اليورو "بنكنوت" ببنك مصر للشراء من 18.1221 جنيه لـ 18.0845 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.2789 جنيه لـ18.2553 جنيه، وفيما يخص سعر اليورو "تحويل" تراجع سعر الشراء من 18.1275 جنيه لـ18.0899 جنيه، وتراجع أيضا سعر البيع من 18.2788 جنيه لـ18.2552 جنيه.

وسجل سعر اليورو "بنكنوت" لدى البنك الأهلي المصري انخفاض من 18.1158 جنيه لـ18.0861 جنيه، كما انخفض سعر البيع من 18.2789 جنيه لـ18.2553 جنيه، وتراجع سعر اليورو "تحويل" من 18.1158 جنيه لـ18.0861 جنيه للشراء، كما تراجع من 18.2789 جنيه لـ18.2553 جنيه للبيع.

فيما بلغ سعر شراء اليورو لدى بنك الإسكندرية 18.0914 جنيه للشراء، كما بلغ سعر البيع 18.2495 جنيه ، وسجل سعر اليورو لدى البنك التجاري الدولي 18.0654جنيه للشراء، 18.4219 جنيه للبيع.

يشار إلى أن اقتصاد منطقة اليورو بدأ تجاوز تداعيات صدمة جائحة كورونا بوتيرة أبطأ خلال الربع الثالث من العام الحالي، إذ حقق معدل نمو بلغت نسبته 2.2% مقابل 2.% خلال الربع السابق عليه من العام نفسه، بينما نشاط التصنيع نمو فى أكتوبر الماضى بأبطأ وتيرة في ثمانية أشهر، نتيجة المشكلات التى واجهتها سلاسل التوريد ما أدى إلى اضطراب في معدلات الإنتاج وتراجع الطلبات.

بينما واصل معدل التضخم ارتفاعاته ليصل إلى أعلى مستوياته في 13 عاما، مسجلًا 4.1% في أكتوبر 2021، مقابل 3.4% في الشهر السابق ومتجاوزا توقعات عند 3.7%، ليقرر البنك المركزي الأوروبي على إثر ذلك الابقاء على معدل الفائدة عند أدنى مستوى على الإطلاق بنسبة صفر %، كما أبقى على سياسة التخفيف النقدي.