قام اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، خلال جولته بمركز الداخلة اليوم، بافتتاح أحدث مصنع لإنتاج العطور والزيوت العطرية بغرب الموهوب، موجهًاَ بالتنسيق مع منتجي النباتات العطرية ومصانع التمور لإنتاج الزيوت المستخرجة من نوى التمور التي تدخل في صناعة الأدوية، كما افتتح مبنى هندسة المياه الجوفية بغرب الموهوب ومبنى الوحدة المحلية لقرية العروبة.

وشهد «الزملوط» في ختام جولته بالداخلة، تدشين ٣ آبار ري بمنطقة غرب الموهوب، والتي تروي ٥٠٠ فدان، مناشدًاَ المزارعين بالاستفادة من مبادرة التحول للري الحديث بالتقسيط على ١٠ سنوات بدون فوائد.

محافظ الوادى الجديد يفتتح أحدث مصنع لإنتاج العطور

كما تفقد اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مصنع تدوير مخلفات النخيل بقرية الدهوس بالداخلة، بإاستثمارات بلغت ١٢.٨ مليون جنيه، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه السيد نبيل حنفي رئيس المركز وعدد من القيادات التنفيذية والشعبية.

وأشاد المحافظ بجهود التخلص الآمن من مخلفات النخيل والاستفادة منها، موجهًاَ بقيام معدات الجمعيات الزراعية بجمع المخلفات بالقرى المجاورة وتوصيلها للمصنع للحد من مخاطر حرقها.

كما افتتح المحافظ مسجد أفطيمة الغربية البحري، والذي أقيم بتكلفة ١.٨ مليون جنيه ضمن خطة مديرية الأوقاف لإحلال وإنشاء عدد من المساجد بنطاق المحافظة.

محافظ الوادى الجديد يفتتح أحدث مصنع لإنتاج العطور

وواصل «الزملوط» جولته، بتفقد تجربة إنتاج سلالات حيوانية جديدة بالتلقيح الاصطناعي بعزب القصر تمتاز بصفات وراثية عالية الجودة في إنتاجية اللحوم والألبان، والتي تم تنفيذها بـ ٢٠ وحدة بيطرية من إجمالي ٣١ وحدة على مستوى المحافظة، مشيدًاَ بالتجربة التي تتيح إدخال سلالات جديدة للمحافظة، و تقليل خطر الإصابة بالأمراض المعدية والوبائية.

محافظ الوادى الجديد يفتتح أحدث مصنع لإنتاج العطور

وفي سياق متصل، افتتح اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد، اليوم، مركز الخدمة التموينية المتطور بمدينة موط بالداخلة، وذلك خلال جولته التفقدية للمركز، يرافقه نبيل حنفي رئيس المركز، وصلاح السيد مدير عام التموين بالمحافظة.

وأوضح «الزملوط»، أن المركز يهدف إلى تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين بشكل سريع ومتميز، وإنهاء الإجراءات وتدقيق البيانات من خلال منظومة إلكترونية موحدة، موجهًا بتشديد الرقابة على الأسواق والمخابز للتأكد من توافر كافه السلع أمام المواطنين بالأسعار المقررة، وضمان جودة إنتاج الخبز ومطابقته للمواصفات.