مواعيد قطارات «طنطا- القاهرة» الروسية والدرجة الثانية والأولى

يزداد بحث المواطنين عبر محرك البحث «جوجل» على مواعيد القطارات من طنطا حتى القاهرة والعكس، ونسلط الضوء على تلك المواعيد وذلك لتوفير كافك المعلومات اللازمة عن مواعيد القطارات للمسافرين.



قطار رقم 532 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، يبدأ رحلته 4 صباحًا، ويصل الساعة 7:40 صباحا.

قطار رقم 775 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، يبدأ رحلته 4:20 صباحا، ويصل الساعة 5:40 صباحا.

قطار رقم 534 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، يقوم الساعة 4:25 صباحا، ويصل الساعة 8:10 صباحاً.

قطار رقم 2 درجة ثانية مميز ينطلق من طنطا إلى القاهرة، في تمام الساعة 4:29 صباحا، ويصل الساعة 6:15 صباحا.

قطار رقم 808 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فتنطلق الرحلة من 4:50 صباحا، يصل الساعة 6:30 صباحا.

قطار رقم 198 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، ينطلق الساعة 5:10 صباحا، ويصل الساعة 6:40 صباحا.

قطار رقم 1202 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فتبدأ رحلته الساعة 5:25 صباحا، ويصل الساعة 6:50 صباحا.

قطار رقم 1108 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فيقوم الساعة 5:38 صباحا، ويصل 7:05 صباحا.

قطار رقم 122 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فتنطلق رحلته 5:40 صباحا، ويصل الساعة 8:35 صباحا.

قطار رقم 196 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فيقوم 5:38 مساء، ويصل 6:45 مساء.

قطار رقم 88 توربينى من طنطا إلى القاهرة، فيبدأ رحلته 6:25 مساء، ويصل الساعة 7:25 مساء.

قطار رقم 994 درجة ثانية مميز من طنطا إلى القاهرة، فتبدأ رحلته 7 مساء، ويصل الساعة 8:15 مساء.

قطار رقم 928 توربينى من طنطا إلى القاهرة، قيام 7:30 مساء، ويصل الساعة 8:30 مساء.

قطار رقم 2008 خدمة خاصة من طنطا إلى القاهرة، قيام 9:29 مساء، ويصل الساعة 10:30 مساء.

قطار رقم 930 اكسبريس مكيف من طنطا إلى القاهرة، يقوم الساعة 10 مساء، ويصل 11:05 مساء.

قطار رقم 1908 اكسبريس مكيف من طنطا إلى القاهرة قيام 11:20 مساء، وصول 12:20 مساء.

قطار رقم 934 توربينى من طنطا إلى القاهرة، قيام 11:30 مساء، وصول 12:30 صباحا.