الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

أعلن الجنوب إفريقي بيتسو موسيماني، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن قائمة الفريق التي تستعد لمواجهة الزمالك في المباراة المقرر انطلاقها مساء الجمعة المقبل 5 نوفمبر 2021 ضمن منافسات الجولة الثالثة من الدوري المصري الممتاز.

قائمة الأهلي شهدت عودة محمد الشناوي وأليو ديانج، حيث غاب الأول عن آخر 4 مباريات للمارد الأحمر بسبب إصابته في العضلة الخلفية، في حين تغيب ديانج عن مواجهة البنك الأهلي الأخيرة بسبب طرده خلال مباراة الإسماعيلي.

