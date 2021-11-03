الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

تفاصيل إصدار جواز سفر صحى مجاناً

جريدة الدستور

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصدار جواز سفر صحي، قائلا إن جواز السفر الصحي تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول وملء البيانات من خلال تسجيل نوع اللقاح وتاريخ الحصول عليه.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الإلكتروني يتضمن 3 ألوان، الأحمر يشير إلى أن الشخص لم يحصل على جرعة كورونا، وأصفر حاصل على جرعة واحدة، وأخضر يشير لحصوله على جرعتين.

 

التفاصيل….

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

ياسمين عبدالعزيز ترد على شائعة انفصالها عن العوضى

تفاصيل إصدار جواز سفر صحى مجاناً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب