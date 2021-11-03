تفاصيل إصدار جواز سفر صحى مجاناً

كشف الدكتور خالد مجاهد، المتحدث باسم وزارة الصحة والسكان، تفاصيل إصدار جواز سفر صحي، قائلا إن جواز السفر الصحي تطبيق يتم تحميله على الهاتف المحمول وملء البيانات من خلال تسجيل نوع اللقاح وتاريخ الحصول عليه.

وأوضح مجاهد، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسؤوليتي" المذاع على فضائية "صدى البلد"، اليوم الأربعاء، أن التطبيق الإلكتروني يتضمن 3 ألوان، الأحمر يشير إلى أن الشخص لم يحصل على جرعة كورونا، وأصفر حاصل على جرعة واحدة، وأخضر يشير لحصوله على جرعتين.