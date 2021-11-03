الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

عبادى الجوهر يُطرب جمهور «الموسيقى العربية» بالغناء لأم الدنيا (صور)

عبادي الجوهر في حفل
عبادي الجوهر في حفل مهرجان الموسيقى العربية
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صعد، مساء الأربعاء، المطرب السعودي عبادي الجوهر على خشبة مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية؛ لإحياء حفله الغنائي ضمن فعاليات مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية في دورته الثلاثين.

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وبدأ المطرب السعودي الكبير حفله بكلمة افتتاحية، مقدمًا تحية من السعودية إلى أم الدنيا، كما قدم تحية لمهرجان الموسيقى العربية في دورته الثلاثين وتكريمه بالمهرجان، موجهًا تحية خاصة لوزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبدالدايم، مضيفًا أن هذا غير جديد على مصر، فنحن تتلمذنا وتعلمنا على أنغام كبار الموسيقيين في مصر واسمحوا لي أن أبدأ الحفل بأغنية لمصر التي قدم لها ولجمهور الحفل أغنية "مصر آيات الكتاب" وسط ترحيب كبير من الجمهور المصري والسعودي الذين حرصوا على حضور فقرات الحفل.

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وقدمت سارة سحاب فقرة غنائية قبل صعود عبادي الجوهر على خشبة المسرح، وشدت بأغنية "حبوا بعضن" للنجمة فيروز، ثم قدمت أغنية "يا تمر حنة" للمطربة فايزة أحمد، كما أطربت جمهور حفل الليلة بصوتها العذب فيما أحيت الفاصل الأول المطربة مي فاروق التي قدمت عددًا كبيرًا من الأغنيات التراثية وأغنياتها الخاصة.

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الدكتورة ايناس عبد الدايم مي فاروق مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربي مسرح النافورة الموسيقى العربية وزيرة الثقافة الدكتورة إيناس عبد الدايم الدورة 30 من مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مهرجان ومؤتمر الموسيقي العربية مؤتمر الموسيقي العربية المطرب السعودي عبادي الجوهر سارة سحاب مملكة العربية السعودية

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