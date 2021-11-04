الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«السياحة» تتابع مدى التزام المنشآت الفندقية بتطبيق الإجراءات الاحترازية

مساعد وزير السياحة
مساعد وزير السياحة والآثار

عقد عبد الفتاح العاصي، مساعد وزير السياحة والآثار للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية، اجتماعًا مع مديري الفنادق بمدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، لمتابعة مدى التزام المنشآت الفندقية والسياحية على مستوى الجمهورية بتطبيق الإجراءات الاحترازية واشتراطات السلامة الصحية وحرصها على الحفاظ على سمعة مصر السياحية وجودة الخدمات المقدمة بالمقصد السياحي المصري.

وقد حضر الاجتماع الاستاذة لمياء كامل مساعد وزير السياحة والآثار للترويج،  خالد فتحي، رئيس غرفة المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

وخلال الإجتماع تم التأكيد على ضرورة إلتزام الفنادق والمنتجعات السياحية بالإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية وضوابط السلامة الصحية للحفاظ على سلامة النزلاء من المصريين والسائحين وسمعة المنتج السياحى المصري.

كما أكد على أن الوزارة لن تتهاون فى حق أى نزيل أيًا كانت جنسيته كما أنها لن تتهاون مع أية منشأة فندقية تخالف الإجراءات الاحترازية والاشتراطات الصحية ولم تلتزم بجودة الخدمات المقدمة بها.

وأضاف أنه في حال وجود أي تجاوز أو إهمال لهذه الضوابط والاشتراطات سوف يتم مواجهته بكل حزم باتخاذ الإجراءات القانونية التي قد تصل إلى وقف تراخيص المنشأة، وفقًا للإجراءات القانونية المقررة في هذا الشأن.

كما أوضح أن الوزارة قامت بايفاد مجموعة من لجان التفتيش من الإدارة المركزية للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية للمرور  والتفتيش على كافة المطابخ بالمنشآت الفندقية بمدينة الغردقة للتأكد من إلتزامها بتطبيق الاشتراطات الصحية، مؤكدًا أنه في حال رصد أي تقصير بأي فندق سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد الفندق ومديره وذلك منعًا لحدوث أي مشكلات خلال الفترة القادمة.

وعقب الاجتماع حرص مساعد الوزير  للرقابة على المنشآت الفندقية والمحال والأنشطة السياحية على القيام بجولة تفقد خلالها عدد من المنشآت الفندقية بمدينة الغردقة.

عبد الفتاح العاصي مساعد وزير السياحة والآثار الأنشطة السياحية البحر الاحمر الغردقة المنشآت الفندقية

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