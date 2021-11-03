الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

«عطية»: الفنادق الحكومية الأكثر استفادة من قرار الحد الأدنى للأسعار

عمرو عطية
عمرو عطية

قال عمرو عطية، رئيس شركة مصر للفنادق، إحدى شركات وزارة قطاع الأعمال العام، التابعة للشركة القابضة للسياحة والفنادق، إن قرار وزارة السياحة بشأن تطبيق الحد الأدنى بالفنادق يسهم في تنظيم عمل صناعة الفنادق.

وأضاف «عطية» في تصريحات لـ«الدستور»، أن القرار سيكون له تأثيرًا إيجابيًا على الفنادق الحكومية، كونه سيعمل على إنهاء أزمة حرق الأسعار التي يلجأ إليها بعض أصحاب الفنادق .

وأوضح، أن القرار سيعمل على وضع آلية هامة في تحديد سعر الإقامة بالنسبة للحد الأدنى بالفنادق.

وأشار رئيس شركة مصر للفنادق، إلى أن القرار جاء في توقيت هام حيث بدء انتعاش صناعة الفنادق عقب قرار التشغيل بنسبة 100%، بعدما تم تلقيح العاملين في الفنادق وقطاع السياحة المصري.

ولفت إلى أن الدولة دعمت القطاع السياحي خلال أزمة كورونا، ومازال القطاع يحتاج إلى دعم حتى يعود لمكانته المميزة كونه يعمل على خفض البطالة ويسهم في توفير فرص عمل للشباب.

الإقامة بالمنشآت الفندقية

يذكر أن بدأ أمس الاثنين، سريان تطبيق قرار وزير السياحة  الدكتور خالد العناني، بحد أدنى مقابل الإقامة بالمنشآت الفندقية الخمس نجوم 40 دولار أمريكي، و28 دولار أمريكي للفنادق الأربع نجوم، وسط ترحيب من غرفة المنشآت الفندقية-المعنية بتطوير صناعة السياحة في مصر- بالقرار، مؤكدين أهميته في الحفاظ على مستوى جودة الخدمات، والقضاء على ظاهرة حرق الأسعار.

وسبق أن اشتكى مستثمرون بالقطاع السياحي، من ظاهرة حرق الأسعار بالفنادق، وهي تقديم بعض الفنادق عروضا بأسعار رخيصة لمقابل الإقامة لجذب أكبر عدد من حجوزات شركات السياحة، وهو ما يؤثر سلبًا على جودة الخدمات، وقرر وزير السياحة والآثار  الدكتور خالد العناني يوم 23 أبريل الماضي، وضع حد أدنى لمقابل خدمة الإقامة في المنشآت الفندقية، وذلك بعد التشاور مع الاتحاد المصري للغرف السياحية، على أن يبدأ التطبيق خلال شهر نوفمبر.

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