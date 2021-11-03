الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

اقتصاد

النفط يهبط لأدنى مستوى فى 4 أسابيع

النفط
النفط

هبطت أسعار النفط إلى أدنى مستوى في حوالي أربعة أسابيع اليوم الأربعاء، بعد زيادة أكبر من المتوقع في مخزونات الخام الأمريكية، على الرغم من أن مخزونات البنزين في الولايات المتحدة، أكبر مستهلك في العالم، هوت إلى أدنى مستوى في أربعة أعوام.

وتراجعت عقود خام برنت القياسي العالمي 2.73 دولار، أو 3.2 بالمئة، لتسجل عند التسوية 81.99 دولار للبرميل.

وأغلقت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط منخفضة 3.05 دولار، أو 3.6 بالمئة، إلى 80.86 دولار للبرميل، ما يعد أكبر هبوط ليوم واحد من حيث النسبة المئوية للخامين القياسيين كليهما منذ أوائل أغسطس، وأدنى مستوى إغلاق لبرنت منذ السابع من أكتوبر وللخام الأمريكي منذ 13 أكتوبر.

وواصل الخامان القياسيان التراجع في التعاملات اللاحقة على التسوية وسجل برنت 81.30 دولار للبرميل والخام الأمريكي إلى 80.05 دولار.

معلومات الطاقة الأمريكية

وقالت إدارة معلومات الطاقة الأمريكية اليوم، إن مخزونات النفط الخام في الولايات المتحدة قفزت 3.3 مليون برميل الأسبوع الماضي، لكن مخزونات البنزين هبطت لأدنى مستوى منذ نوفمبر 2017 .

وتراجعت أسعار النفط بنسبة 1.3%، لتتوقف بذلك سلسلة من المكاسب استمرت سبعة أسابيع متتالية، وفقًا لتقارير دولية.

ففي بداية الأسبوع، ارتفعت أسعار النفط، لتنتهي جلسة الثلاثاء عند 86.4 دولار للبرميل، وهو أعلى مستوياته منذ أكتوبر 2014، وكانت الأسعار مدعومة بأزمة الطاقة التي لا تزال مستمرة، حيث أشارت أوبك + إلى أنها لن تعزز الإنتاج لمواجهة الارتفاع في أسعار الطاقة، بينما انخفضت الأسعار بشكل ملحوظ «-2.11% و -0.31% يومي الأربعاء والخميس» خلال منتصف الأسبوع بعد صدور تقارير تشير لارتفاع مخزونات الخام الأمريكية بشكل كبير. 

اسعار النفط البنزين الولايات المتحدة مخزونات الخام الأمريكية خام القياس الأمريكي تكساس

رئيس التحرير

وائل لطفي

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