الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

فن

محمد مرعى رئيسًا لتحرير قناة etc

الإعلامي محمد مرعي
الإعلامي محمد مرعي

أعلن مجلس إدارة قناة  etc  الفضائية عن التعاقد مع الإعلامي محمد مرعي رئيسًا لتحرير القناة، وقال "هاني العتال" رئيس مجلس الإدارة، إن اختيار "مرعي" جاء لما يتمتع به من خبرات كبيرة في المجال الإعلامي.

الإعلامي محمد مرعي عمل بالعديد من القنوات الفضائية، منها قنوات "أون تي في" و"النهار"، كما كان أحد مؤسسي قناة "إكسترا نيوز" ومديرًا لبرامجها لأكثر من ثلاث سنوات، بجانب العمل بشكل حر مع عدد من المؤسسات الإعلامية والصحفية الإقليمية والدولية، كما أعد وأنتج العديد من الأفلام الوثائقية داخل مصر وخارجها، بالإضافة إلى كتابته مقالات رأي خاصة بالقضايا المحلية والإقليمية والدولية واتجاهات الرأي العام بعدد من الصحف المصرية والعربية ومراكز الأبحاث، كما يعمل حاليًا كخبير في المركز المصري للفكر والدراسات الاستراتيجية ومدير للمرصد المصري التابع للمركز، وله كتابات وتحليلات عن أداء وإدارة المؤسسات الإعلامية.


من جانبه أكد "محمد مرعي" على التزام القناة بالمعايير الإعلامية وميثاق الشرف الإعلامي كاملًا، وأنها تستهدف مخاطبة عقول المشاهدين بمختلف شرائحهم واهتماماتهم وتبني قضاياهم بشكل موضوعي مبني على حق المواطن في المعرفة ورؤية القضايا والأحداث من كافة الزوايا، بهدف الوصول لوعي كامل وإدراك لحجم التغييرات في  الجمهورية الجديدة وما تشهده مصر من أكبر عملية إصلاح شامل في تاريخها على كافة المستويات.

واختتم "مرعي" تصريحه بأن القناة ستكون قناة عامة للأسرة المصرية والعربية، وستلبي احتياجات كل الفئات الاجتماعية من المحتوى الترفيهي والاجتماعي والسياسي والرياضي والثقافي عبر مجموعة متنوعة من البرامج وعرض لأبرز الأعمال السينمائية والدرامية.

رئيس التحرير

وائل لطفي

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