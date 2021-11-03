«الصحة التونسية» تسجل 102 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة التونسية، تسجيل حالتي وفاة جديدتين جراء الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للوفيات منذ بدء الجائحة إلى 25 ألفًا و254 حالة.

وذكرت الوزارة، في بيان اليوم الأربعاء، أنه تم تسجيل 102 حالة إصابة جديدة بالفيروس خلال الـ24 ساعة الماضية، مشيرة إلى تعافي 169 شخصًا خلال الفترة ذاتها ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للمتعافين إلى 686 ألفًا و505 أشخاص.

ويبلغ عدد المرضى الذين يتواجدون في المستشفيات حاليًا جراء الإصابة بالفيروس 244 شخصًا.