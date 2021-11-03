حبس المتهم بتصوير السيدات داخل الأسواق التجارية بالشروق

أمرت نيابة الشروق وبدر، اليوم الأربعاء، بحبس عاطل 4 أيام على ذمة التحقيقات؛ وذلك لاتهامه بتصوير حركة السيدات أثناء تواحدهن بالسوق التجارى فى مدينة الشروق، وطلبت تحريات الأجهزة الأمنية حول الواقعة.

وقالت الشاكية أمام جهات التحقيق إنها لاحظت قيام المتهم بتصويرها أثناء تجولها داخل السوق لشراء متطلباتها، وعلى الفور قامت بالاتصال بزوجها وقام بالامساك به وسحب الهاتف المحمول منه وتفاجئوا بتصويره للعديد من السيدات داخل الأسواق وتصوير أجسادهن، وتم تسليمه لقسم الشرطة بالشروق.

وبمواجهته اعترف بارتكاب الواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق.

ونص قانون العقوبات فى مادته رقم “25”على الجرائم المتعلقة بالاعتداء على حرمة الحياة الخاصة والمحتوى المعلوماتي غير المشروع|، ونصت على:"يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن 6 أشهر، وبغرامة لا تقل عن 50 ألف جنيه ولا تجاوز 100 ألف جنيه، أو بإحدى هاتين العقوبتين، كل من اعتدى على أي من المبادئ أو القيم الاسرية في المجتمع المصري، أو انتهك حرمة الحياه الخاصة أو ارسل بكثافة العديد من الرسائل الاليكترونية لشخص معين دون موافقته، أو منح بيانات إلى نظام أو موقع الكترونى لترويج السلع أو الخدمات دون موافقته أو بالقيام بالنشر عن طريق الشبكة المعلوماتية أو بإحدى وسائل تقنية المعلومات، لمعلومات أو اخبار أو صور وما في حكمها، تنتهك خصوصية أي شخص دون رضاه، سواء كانت المعلومات المنشورة صحيحة أم غير صحيحة".