الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

البحرين تؤكد حرصها على فتح آفاق واسعة وجديدة للتعاون مع الدول الإفريقية

بورصة البحرين
بورصة البحرين

أكد وكيل وزارة الخارجية للشئون السياسية بمملكة البحرين الدكتور الشيخ عبدالله بن أحمد آل خليفة، اليوم الأربعاء، حرص المملكة على فتح آفاق واسعة وجديدة للتعاون مع الدول الإفريقية بما يصب في صالح تعزيز المنافع المشتركة، مشيدًا بالعلاقات التاريخية والمتنامية التي تجمع بين المملكة والاتحاد الإفريقي.

جاء ذلك حسبما ذكرت وكالة أنباء البحرين خلال لقاء وزير خارجية البحرين مع وفد مفوضية الاتحاد الإفريقي برئاسة القائم بأعمال مدير إدارة الشراكات وتعبئة الموارد بالمفوضية جاكوب ماكواندي.

واستعرض وكيل وزارة الخارجية- خلال اللقاء- الفرص والمزايا الاستثمارية التي تقدمها مملكة البحرين في إطار رؤية البحرين الاقتصادية 2030، إضافة إلى الإجراءات والتدابير الرائدة التي اتخذتها المملكة في مواجهة تداعيات جائحة فيروس كورونا (كوفيد- 19).

بدوره، أعرب وفد المفوضية الإفريقية عن تطلعه لتعزيز التنسيق والشراكة مع مملكة البحرين في المجالات، والاستفادة من نجاح تجربة المملكة التنموية والحضارية.

البحرين الدول الافريقية المملكة الاتحاد الافريقى وزير خارجية البحرين

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