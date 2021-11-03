الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

محافظات

رفع 257 حالة إشغال وغلق 6 محال بدون ترخيص في بنى سويف

نائب المحافظ
نائب المحافظ

أجرى بلال حبش نائب محافظ بني سويف، اليوم الأربعاء، جولة ميدانية بشارع جسر إسلام ومنطقة ترعة البوصة، حيث رافقه المحاسب هاني الجويلي رئيس مدينة بني سويف، ومسؤولو الاشغالات والنظافة وشرطة المرافق، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات المحافظ الدكتور محمد هاني غنيم وضمن خطة تحقيق الانضباط في الأسواق ورفع مستوى النظافة العامة ومواجهة الإشغالات غير القانونية التي تعوق حركة السير والمرور وتتسبب في العشوائية غير لائقة.

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حيث تفقد نائب المحافظ المنطقة، موجها باستمرار تلك الحملات على فترات مختلفة من اليوم، خاصة في أيام السوق التي تشهد ازدحاما وخروج بعض الباعة من الباكيات المخصصة لهم، مشددا على ضرورة اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين، ومتابعة التزام الباعة بأماكنهم، حفاظا على الشكل الحضاري وتيسيرا لحركة السير والمرور بالشكل المطلوب، مع توعية المواطنين بأهمية المشاركة  لضمان استمرار ذلك لمصلحة الجميع.

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وأسفرت الحملة عن غلق وتشميع 6 محلات خضار بدون ترخيص بشارع ترعة البوصة، ورفع 257 حالة إشغال من شارع جسر اسلام وشارع ترعة البوصة.

بني سويف بدون ترخيص الاسواق نائب محافظ بني سويف الدكتور محمد هاني غنيم أسواق غلق وتشميع رئيس مدينة حملة إشغالات

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وائل لطفي

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