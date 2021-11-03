الخميس 04 نوفمبر 2021
name name name
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

مستشفى مصرللطيران تجتاز المرحلة الثانية من متطلبات تسجيل «الاعتماد والرقابة»

رئيس الشركة القابضة
رئيس الشركة القابضة لمصر للطيران

اجتازت مستشفى مصر للطيران المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR، في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالتطوير المستمر للخدمة الطبية التي يقدمها المستشفى.

من جانبها، تقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة لجميع العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الطبية لنجاح مستشفى مصر للطيران فى اجتياز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR.

وبهذه المناسبة، توجه الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية بالشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم بإخلاص في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم فريق إدارة الجودة والاعتماد لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة السابقة وطالبهم بالاستمرار فى بذل أقصى مجهوداتهم للوصول إلى الهدف المنشود والحصول على الاعتماد بنجاح.

وقال صلاح إن مستشفى مصرللطيران شهد خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شاملة على مستوى البنية الأساسية والمعدات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية في مختلف التخصصات تؤهلها لاجتياز الاعتمادات الطبية فضلا عن الشراكات مع عدد من الكيانات الطبية الكبري وتوسعة قاعدة العملاء .

رئيس مجلس ادارة الشركة القابضة لمصر للطيران الطيار عمرو أبوالعينين الهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية قطاع الطيران المدني شركة مصرللطيران للخدمات الطبية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

الأكثر قراءة

الأمن يحل لغز فيديو «ربط شاب بجنزير من رقبته وجره بجرار زراعى»

كهربا خارج حسابات موسيمانى فى مباراة القمة

الأهلى يتسلح بالقوة الضاربة أمام الزمالك فى مباراة القمة

وفاة اللواء حسن الألفى وزير الداخلية الأسبق

دوري أبطال أوروبا.. ليفربول يسقط أتلتيكو مدريد ويتأهل رسميًا لدور الـ16

تفاصيل إصدار جواز سفر صحى مجاناً

ﻣﻘﺎﻻﺕ

لواء.حمدى البطران

تاريخ لن ننساه "25".. دعوات وقف العنف

خالد عكاشة

هل تمثل الطاقة النووية حلًا آمنًا؟

ماجد حبته

هل اقترب تحرير إثيوبيا؟

د. بهي الدين مرسي

علمى ولّا أدبى؟

د.محمد شادي

جلاسكو والنهاية المأساوية للعالم

جلال حمام

الإنسان هو الإنسان.. فى كل مكان

د. القس صفوت البياضى

العنف والتصاقه بالدين

حسين دعسة

توقف «ديلي ستار».. إعلام بيروت الإنجليزي ينهار! `

صور

مباراة الأهلي والبنك الأهلي.. احتفال محمد شريف بالهدف الوحيد

الشوط الأول مباراة الأهلى والبنك الأهلى

مباراة فوز الزمالك على الطلائع بثنائية

محطة تل أبيب

المزيد

أمميان يدينان إعلان إسرائيل خطط لبناء آلاف الوحدات السكنية بالضفة والقدس الشرقية

المرصد السورى: إسرائيل شنت 23 غارة جوية على أراضى البلاد خلال العام الجاى

الحكومة الإسرائيلية تصادق على بناء 3 بلدات عربية فى منطقة النقب