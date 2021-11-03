مستشفى مصرللطيران تجتاز المرحلة الثانية من متطلبات تسجيل «الاعتماد والرقابة»

اجتازت مستشفى مصر للطيران المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR، في إطار توجيهات الطيار محمد منار وزير الطيران المدني بالتطوير المستمر للخدمة الطبية التي يقدمها المستشفى.

من جانبها، تقدم الطيار عمرو أبوالعينين رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران بالتهنئة لجميع العاملين بشركة مصرللطيران للخدمات الطبية لنجاح مستشفى مصر للطيران فى اجتياز المرحلة الثانية من متطلبات التسجيل بالهيئة العامة للاعتماد والرقابة الصحية المصرية GAHAR.

وبهذه المناسبة، توجه الدكتور أيمن صلاح رئيس مجلس إدارة شركة مصرللطيران للخدمات الطبية بالشكر والتقدير أيضا لكل من ساهم بإخلاص في هذا الإنجاز، وعلى رأسهم فريق إدارة الجودة والاعتماد لما بذلوه من مجهودات خلال الفترة السابقة وطالبهم بالاستمرار فى بذل أقصى مجهوداتهم للوصول إلى الهدف المنشود والحصول على الاعتماد بنجاح.

وقال صلاح إن مستشفى مصرللطيران شهد خلال الفترة الماضية عمليات تطوير شاملة على مستوى البنية الأساسية والمعدات والأجهزة الطبية والكوادر البشرية في مختلف التخصصات تؤهلها لاجتياز الاعتمادات الطبية فضلا عن الشراكات مع عدد من الكيانات الطبية الكبري وتوسعة قاعدة العملاء .