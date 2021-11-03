عطل يضرب تطبيقات إنستجرام وماسنجر فى العالم

ضرب عطل مفاجئ تطبيق المراسلة التابع لموقع فيسبوك «ماسنجر»، حيث ورد العديد من التقارير والبلاغات من المستخدمين بتوقف التطبيق عن العمل.

وأبلغ عدد من المستخدمين منصات التواصل الاجتماعي عن انقطاعات جديدة في منصات التواصل الاجتماعي المختلفة التابعة لشركة "ميتا"، “فيبسوك” سابقا، ما أدى إلى انقطاع في الخدمة.

وقالت صحيفة «ديلي ميل» البريطانية، إن حالات الانقطاع تؤثر على الآلاف في جميع أنحاء العالم.

ووفقًا للصحيفة هذا الانقطاع في جميع أنحاء العالم يؤثر على العديد من البلدان بما في ذلك المكسيك وأستراليا والعديد من البلدان في أوروبا.

وكان فيسبوك، تعرض خلال الفترة الماضية لعطل استمر لعدة ساعات.