الخميس 04 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم» توجه بتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية

طارق شوقي
طارق شوقي

وجهت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا رسميا لتفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخیلة على المجتمع.

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وجاء نص الخطاب كالتالي:

 إنه إلحاقا للكتاب رقم ٢٤٤٢ بتاریخ ۲۰۲۱/۱۰/٢٥ بشأن تفعيل دور لجنة الحماية المدرسية لتوعية الطلاب من بعض الظواهر الدخیلة على المجتمع وما تداولته بعض وسائل الاعلام المختلفة من خلال الاذاعة المدرسية او من خلال الأنشطة المدرسية المختلفة، يرجي التنبيه على مديرى الإدارات التعليمية بما يلی:

_ عدم ترویج شائعات حول أي ظاهرة إلا بعد التأكد منها بشكل رسمي، وعدم الانسياق وراء ما تروجه المواقع الغير مسئولة من أجل ترويع الأطفال وأولياء الأمور.

- تفعيل دور الأخصائي الاجتماعي بالمدرسة لتوعية الطلاب بخطورة الشائعات وانها عبارة عن قصة غير محقق فيها تنتشر في المجتمع ویزعم فيها حدوث واقعة معينة واهمها شائعات الخوف وهي من أخطر أنواع الشائعات لأنها تهدد الروح المعنوية للأفراد وتجعل الأفراد غير قادرين على التصرف السليم وهذا لأن الخوف من شانه أن يقل النتاج الفكري .

صف الرابع الابتدائي الأنشطة المدرسية مديرى الإدارات التعليمية وأولياء ارق شوقي وأولياء الامور الاخصائى الاجتماعى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني وزير التربية والتعليم والتعليم طارق شوقي وزير التربية والتعليم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم الإدارات التعليمية لخريطة

رئيس التحرير

وائل لطفي

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