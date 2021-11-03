الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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د. محمد الباز
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وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

عالم

ولاية ألمانية تتوقع قدوم آلاف المهاجرين عبر بيلاروس

المهاجرين
المهاجرين

توقعت ولاية براندنبورج الألمانية وصول آلاف المهاجرين في الشهور التالية إلى ألمانيا عن طريق بيلاروس ودول في الاتحاد الأوروبي.

وأشار وزير داخلية الولاية ميشائيل شتوبجن اليوم الأربعاء إلى وصول مهاجرين حاليا إلى لاتفيا وليتوانيا وبولندا والمتوقع أن يواصلوا رحلتهم من هناك إلى ألمانيا، وقال أمام لجنة الشؤون الداخلية في برلمان الولاية الواقعة شرقي ألمانيا: “علينا أن نتوقع أن أغلب هؤلاء الأشخاص سيأتون إلى ألمانيا خلال الشهور التالية فلا يزال يسافر إلى بيلاروس أشخاص يرغبون في مواصلة رحلتهم من هناك صو دول في الاتحاد الأوروبي”.

وذكر الوزير أنه لديه انطباع بأن عدد المهاجرين الذين يصلون إلى هناك أكبر من عدد المهاجرين الذين يواصلون رحلتهم صوب الغرب، مشيرا إلى أنه ليس لديه أرقام يمكن الوثوق فيها.

ونوه شتوبجن إلى أن عدد الداخلين بشكل غير مشروع عن طريق بيلاروس وطرق أخرى آخذ في الزيادة لكنه لا يزال أقل كثيرا من عددهم في عامي 2015 و.2016.

وأكد شتوبجن على قدرة الشرطة الاتحادية على تأمين الحدود الألمانية وضبط الداخلين بشكل غير مشروع في منطقة الحدود، لكنه لفت إلى أن هناك عددا قليلا من المهاجرين وصلوا إلى المناطق النائية.

كانت المانيا قد أعلنت مطلع نوفمبر الجاري أن إجمالي عدد المهاجرين الذين قدموا إلى ألمانيا عبر طريق بيلاروس - بولندا بلغ منذ بداية العام 7831 مهاجرا حتى الأن، ثلثاهم تقريبا قدموا في الشهر
المنصرم وحده.
 

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