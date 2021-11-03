«التعليم»: حظر التدخين داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا موجها للمديريات التعليمية، بشأن التدخين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

وجاء نص الخطاب كالتالي:

بناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون حظر التدخين بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ( القانون رقم ١٥٤) لسنة ۰۷ ۲۰.

لذا نرجو منكم:

- التكرم بالتعميم على الموجهين والأخصائيين بضرورة حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات.

_ التكرم بالتعميم على الموجهين والأخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبية من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة ( مجلات حائط، إذاعة مدرسية . . الخ) وتشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.