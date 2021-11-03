الأربعاء 03 نوفمبر 2021
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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير
وائل لطفى

مصر

«التعليم»: حظر التدخين داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات

وزير التربية والتعليم
وزير التربية والتعليم

أصدرت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، خطابا موجها للمديريات التعليمية، بشأن التدخين تنفيذا لتوجيهات رئيس الجمهورية.

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وجاء نص الخطاب كالتالي:

بناء على القرار الصادر من رئيس مجلس الوزراء بشأن تفعيل قانون حظر التدخين بالمنشآت الصحية والتعليمية والمصالح الحكومية ( القانون رقم ١٥٤)  لسنة ۰۷ ۲۰.

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لذا نرجو منكم: 

- التكرم بالتعميم على  الموجهين والأخصائيين بضرورة حظر التدخين نهائيا داخل مكتبات المدارس والإدارات والمديريات.

_ التكرم بالتعميم على  الموجهين والأخصائيين بالتأكيد على أهمية عنصر التوعية والتنبية من مخاطر وأضرار التدخين من خلال الأنشطة الثقافية المختلفة ( مجلات حائط، إذاعة مدرسية . . الخ)  وتشجيع الأخصائيين على تناول ظاهرة التدخين من خلال الندوات والمحاضرات التي تقام داخل المكتبة.

رئيس الجمهورية تنظيم الابتدائية خلال مدارس على مجلس الوزراء وزير التربية والتعليم الثقافية التعليم الفنى الدكتور طارق شوقي الدراسة وزارة التربية والتعليم التعليم نظام التعليم وزارة التربية رئيس مجلس الوزراء المصالح الحكومية

رئيس التحرير

وائل لطفي

الخديو إسماعيل المفترى عليه

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