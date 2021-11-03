«صحة دمياط» تستعرض استعدادات مواجهة الموجة الرابعة من كورونا

اجتمع الدكتور السيد عبدالجواد، وكيل وزارة الصحة بدمياط، وقيادات المديرية مع مديري المستشفيات بقاعة الاجتماعات بمستشفى الرمد، اليوم الأربعاء.

وذلك بحضور الدكتور ضياء داوود، وكيل مديرية الصحة، والدكتور محمد فهيم، مدير عام إدارة الطب العلاجي بالمديرية، والدكتور أشرف العزب، مدير إدارة المستشفيات، والدكتورة سوزان الكيكي، مدير الرعاية الحرجة والعاجلة ومديري الإدارات المعنية.

تناول الاجتماع العديد من الأمور والتي من أهمها جاهزية المستشفيات للموجة الرابعة والتعامل مع أي حالة اشتباه من خلال الاستقبال والطوارئ بالمستشفيات، والتأكيد على المرور والمتابعة الإشرافية وتواجد الأطباء وخدمات الطوارئ والاستقبال على مدار ٢٤ ساعة ومتابعة أقسام العزل وبروتوكول العلاج، وتفعيل دور فرق الدعم النفسي لحالات العزل ومقدمي الخدمة الطبية والتأكيد على متابعة تطبيق مكافحة العدوى والجودة ومعايير السلامة والصحة المهنية.

كما تمت مناقشة التعاقدات مع عدد أكبر من المدربين من أساتذة الجامعات بمستشفيات وزارة الصحة وآلية تطبيق برنامج الزمالة المصرية بصورة أفضل لضمان جودة العملية التدريبية والخدمة الطبية بالمستشفيات، مراجعة أرصدة الأدوية والمستلزمات وتانكات الأكسجين.

وتوجه وكيل وزارة الصحة بدمياط بالشكر لمديرى المستشفيات على مجهوداتهم خلال جائحة كورونا مع مداومة المتابعة الجيدة لتقديم خدمة طبية لائقة للمرضى.

وأعلنت مديرية الصحة بدمياط عن استئناف عمل القوافل الطبية العلاجية لشهر نوفمبر الجاري والتى تستهدف ٨ قرى بمراكز دمياط وكفرسعد وكفرالبطيخ وفارسكور، وذلك تيسيراََ على المواطنين بالأماكن البعيدة وتخفيف الضغط على المستشفيات.

وتستهدف الخطة تنفيذ قافلة طبية بقرية السعدية القبلية بمركز كفرسعد وذلك يومى الأربعاء والخميس(٣، ٤ نوفمبر)، وانطلاق قافلة بقرية الرياض بمركز كفرالبطيخ يومي الجمعة والسبت (٦،٥ نوفمبر) وأخرى بعزبة(٨) بمركز كفرسعد يومي الأربعاء والخميس الموافقين (١١،١٠ نوفمبر)، وكذا تنفيذ قافلة بشط جريبه مركز دمياط يومي الجمعة والسبت (١٣،١٢ نوفمبر).

وخلال النصف الثاني من الشهر سيتم عقد قافلة بقرية الزعاترة بمركز الزرقا يومي الأربعاء والخميس الموافقين ( ١٨،١٧ نوفمبر)، وبفارسكور أيضاً ستنطلق قافلة بالغوابين يومى الجمعة والسبت (٢٠،١٩ نوفمبر)، بالإضافة إلى قافلة أخرى بقرية أم الرزق بمركز كفرسعد يومي الأربعاء والخميس (٢٥،٢٤ نوفمبر)، و أخرى بذات المركز بالتوفيقية يومى الجمعة والسبت (٢٧،٢٦ نوفمبر) .